博通暴衝 ! OpenAI結盟「台灣隊」 最強AI黑馬股曝光

2025/09/08 09:57

博通拿到「神祕新客戶」高達百億美元的訂製AI晶片訂單，分析師點名台灣幾家最強AI黑馬股可受惠。（路透）博通拿到「神祕新客戶」高達百億美元的訂製AI晶片訂單，分析師點名台灣幾家最強AI黑馬股可受惠。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日科技界最震撼的新聞，就是博通（Broadcom） 宣布拿到「神祕新客戶」高達100億美元（約新台幣3047.9億元）的訂製AI晶片訂單。市場分析師紛紛推測，這位神祕買家就是正在全力降低對輝達依賴的OpenAI。

對此，分析師指出，OpenAI自研晶片代表AI ASIC的需求確定存在，這訊息對台灣的客製化晶片設計業者是一大利多，點名創意和世芯-KY和聯發科是這波AI晶片黑馬代表。

據報導，創意和世芯-KY是台灣ASIC雙雄。其中，創意是台積電的子公司，專攻AI晶片設計；世芯-KY擅長高效能運算（HPC）、網路、車用領域的ASIC設計公司，過去主要深耕博通供應鏈，協助高階網路交換晶片與ASIC設計，最新財報顯示AI訂單暴增。

至於聯發科是手機及IC設計大廠，但在AI邊緣運算布局深。《環球郵報》曾於8月報導，聯發科是AI股票黑馬， 這些ASIC股是「幕後英雄」，OpenAI合作讓這些企業訂單滿檔，成長潛力大。

分析師指出， 台積電仍是最大贏家，從5nm到3nm均有重大布局，博通這次XPU（訂製AI加速器）的代工一定高度仰賴台積電。對應OpenAI /博通大訂單，預計台積電2026年的3nm產能勢必全開，也是一隻金雞母。

《路透》指出，博通最新的晶片訂單可能有助於增強投資者對人工智慧領域漲勢的信心，儘管今年人工智慧領域漲勢已顯露出疲態，但博通股價繼去年上漲逾1倍後，今年迄今已上漲32%。

如果漲勢持續，這家晶片製造商的市值將增加2000多億美元（約新台幣6.09兆元），使其市值達到1.44兆美元（約新台幣43.9兆元）。

對於博通正協助「大客戶」從2026年起設計並生產一款人工智慧加速器，推動博通股價在上週五收盤大漲9.41%、為334.89美元；與此同時，輝達股價則下跌2,7%、收盤167.02美元，其4兆美元（約新台幣121.9兆元）的市值面臨失守風險，AMD也大跌6.58%。

專家認為，AI市場正在重新洗牌，雖然目前輝達仍是AI巨人，但絕對不再是唯一的玩家。OpenAI與博通、台積電的結盟，正式宣告了「客製化AI晶片」時代的來臨。這對台灣半導體產業鏈來說，是難得的機遇機遇。這意味著，資金將從過度集中分散到整個生態系。

