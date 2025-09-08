晴時多雲

iPhone 17 Air 將發布 ! 彭博古爾曼爆料「多數人別買」 原因曝光

2025/09/08 12:08

蘋果將在明日發表熱門新iPhone Air，但美媒卻指出，這新品並非大多數買家的正確選擇，原因曝光。（法新社）蘋果將在明日發表熱門新iPhone Air，但美媒卻指出，這新品並非大多數買家的正確選擇，原因曝光。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果（Apple）的秋季發表會將在台灣時間9/10（週三）凌晨1:00舉行，新產品亮點是近年首次大改設計的iPhone「17 Air」，但《彭博》卻指出，這款設備對大多數消費者來說並非「理想之選」，所持原因是「產品價格尷尬、定位不明，輕薄僅是唯一的賣點」。

《彭博》知名蘋果記者古爾曼（Mark Gurman） 在其專欄最新發文指出，蘋果在明（9日）發布會上的焦點無疑將是iPhone 17 Air，這是其多年來的首款重大改款機型。但，這就像蘋果20年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人都不應該購買它。

據報導，Phone 17 Air最大的亮點是纖薄的機身與6.6吋的大螢幕。然而，這種設計的代價是縮水的電池續航力與僅單顆後鏡頭。在智慧型手機競爭聚焦於電池容量與多鏡頭相機的時代，這些取捨使得Air在日常使用上難以滿足需求。

但更大的問題在於價格定位。iPhone 17 Air預料會比入門款iPhone 17更昂貴（卻少了更長的電池與多鏡頭配置），同時僅比iPhone 17 Pro便宜數百美元，卻在性能、顯示與相機上全面落後。

當年MacBook Air 的確驚豔四座，以超薄機身與全新觸控板設計開啟了新時代。但它同時犧牲了處理效能、儲存規格與電池續航力，再加上定價尷尬，讓消費者多半選擇功能更全面、價格更合理的機型。

今天的iPhone 17 Air，正面臨相同的問題，陷入了與初代 MacBook Air相同的「性價比陷阱」，創新但不實用。

古爾曼指出，現今的用戶已經不像2008年那樣受「更薄」的吸引。相較之下，長效電池與頂尖相機才是推動升級的兩大驅動力。舉例來說，三星今年5月推出的S25 Edge就是一個前車之鑑，主打輕薄設計，銷售卻表現平平，足以證明「薄」不再是市場的關鍵。

當然，iPhone 17 Air 對蘋果來說意義重大，它或許會像當年的初代 MacBook Air 一樣，為後續產品奠基，甚至預示未來蘋果折疊機或全新Pro系列的方向。但這並不代表第一代Air值得掏錢購買。

蘋果很可能在幾年內找到技術平衡，打造出既纖薄又不犧牲效能與電池的產品。但在那之前，對大多數消費者而言，選擇iPhone 17、17 Pro或Pro Max，才是更務實、更聰明的決定。

總結來看，iPhone 17 Air是一件令人驚嘆的工程展示，但它更像是「未來的預告片」，而不是當下最實際的購買選項。

