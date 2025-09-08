晴時多雲

日首相石破茂無預警辭職！日股大漲近700點 日圓下挫

2025/09/08 08:29

日首相石破茂無預警辭職！日股大漲近700點，日圓下挫。（法新社）日首相石破茂無預警辭職！日股大漲近700點，日圓下挫。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕本首相石破茂無預警辭職，週一日圓貶破148.5，而日股則聲應大漲，684點或1.59%，指數突破43700點。

綜合外電報導，石破茂週日宣佈辭職，這意味著世界第4大經濟體在這個動盪的時刻，將面臨一段可能長期的政策不確定性。

投資人關注的是石破茂被主張寬鬆財政和貨幣政策的人士取代的可能性，例如曾批評日本央行升息的自民黨資深人士高市早苗。

三井住友銀行駐東京首席外匯策略師鈴木博文在談到日本央行的下一步舉措時表示，9月份再次升息的可能性，從一開始就沒有那麼高，9月份可能會處於觀望狀態。

受此影響，日圓今開盤小貶，1美元兌以147.92開出，在市場憂政策不確定性，日圓貶幅擴大，早盤一度觸及148.53，貶1.14日圓。

至於日股，惠譽解決方案旗下BMI的分析師表示，儘管下一任自民黨領導人通常會自動成為首相，但理論上，反對派有可能在競爭對手候選人的領導下團結起來，爭奪首相職位。

受此激勵，日股週一開高，開盤大漲564點，或1.31%，以43582點開出，指數開高走高，突破43700點，觸及43702點，漲684點或1.59%。

