關稅衝擊來了！川普取消小額包裹豁免 美郵件暴跌逾80％

〔財經頻道／綜合報導〕美國8月底取消價值800美元小額包裹的關稅豁免後，郵件暴跌，CNBC報導，聯合國郵政機構上週六（6日）表示，川普政府終止對低成本進口商品的關稅豁免後，美國的郵件流量暴跌了81%，且全球已有88家郵政業者全面或局部暫停相關業務。

萬國郵政聯盟表示，在美國取消了針對低價值包裹的所謂「最低限度豁免」後，該聯盟已開始推出新措施，幫助世界各地的郵政業者計算和徵收關稅或稅款。

88 家郵政業者已告知萬國郵政聯盟，他們已暫停部分或全部寄往美國的郵政服務，直到針對價值 800 美元或以下的寄往美國的包裹實施解決方案為止，這是進口貨物逃避海關收費的門檻。

萬國郵政聯盟在一份聲明中表示，2025年8月29日新規實施後，全球網絡對美國的郵件流量幾乎陷入停滯，新規首次將關稅徵收和匯款負擔轉嫁給運輸承運人或美國海關和邊境保護局批准的合格方。

萬國郵政聯盟表示，透過其電子網路在郵政業者之間交換的資訊顯示，8 月29日，其192個成員國（幾乎涵蓋全球所有國家）的郵件流量與1週前相比下降了81%。

這家總部位於瑞士伯爾尼的機構表示，發生「重大營運中斷」是因為航空公司和其他承運商表示他們不願意或無法收取此類關稅，而外國郵政業者尚未與美國海關及邊境保護局 （CBP） 合格的公司建立聯繫。

該措施生效前，郵政工會致函美國國務卿盧比歐，表達對其影響的擔憂。

之前無需清關即可進入美國的商品現在需要經過審查，並需繳納原產國適用的關稅稅率，稅率從 10% 到 50% 不等。

