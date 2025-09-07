地表「 最富有的國家」人口僅65萬 歐洲瑰寶、美歐強國也不及

盧森堡的旅遊業、資訊科技和物流業蓬勃發展，GDP成長遠超其經濟規模。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人們通常認為，全球超級大國理所當然也會是地表上最富有國家。然而，真正的答案卻隱藏在一個人口僅略高於65萬的歐洲小國。

盧森堡，被譽為全球金融中心，去年擊敗卡達和瑞典等國，榮登《環球金融》雜誌全球最富有國家排行榜榜首。

請繼續往下閱讀...

《環球金融》雜誌的一項研究考察全球範圍內的國內生產毛額（GDP）購買力平價（PPP），將盧森堡列為最富有的國家之一。

盧森堡的人均GDP為14萬3743美元，是英國的兩倍多。報告也顯示，2010年至2024年，盧森堡的人均GDP穩定上升，與其他富裕國家相比，其排名始終接近或位居前列。

這個位於德國、法國和比利時之間的小國，以其金融中心而聞名。這裡擁有超過155家銀行，對外國投資者極具吸引力，並以其友善的營商環境享譽全球。

盧森堡的旅遊業、資訊科技和物流業蓬勃發展，GDP成長遠超其經濟規模。根據《快報》報導，盧森堡還擁有蓬勃發展的鋼鐵生產產業，為大量人口提供了就業機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法