石破茂閃電辭職 日股、債市和日圓「剉咧等」

2025/09/07 21:42

路透報導，日本財政鷹派首相石破茂辭職後，日本緊張的政府公債市場和飆升的股市將於週一（8日）出現更多波動。（路透）路透報導，日本財政鷹派首相石破茂辭職後，日本緊張的政府公債市場和飆升的股市將於週一（8日）出現更多波動。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，日本財政鷹派首相石破茂辭職後，日本緊張的政府公債市場和飆升的股市將於週一（8日）出現更多波動。

由於全球對日本財政赤字的擔憂，以及石破茂面臨的國內政治壓力，日本超長期國債殖利率已徘徊在歷史高點附近。日本日經指數近期已從上個月的歷史高點回落。

現在人們的注意力集中在石破茂的潛在繼任者，以及日本已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」政策的回歸上。安倍晉三曾是日本長期領導人，在任期間實施了大規模的財政刺激措施，以及央行前所未有的貨幣寬鬆政策。

野村證券駐東京首席宏觀策略師Naka Matsuzawa表示，由於市場認為類似「安倍經濟學」的通貨再膨脹政策的風險較高，市場的下意識反應將是日本國債收益率上升、日圓走弱以及股價小幅上漲。

石破茂相對保守的財政立場被視為對日本國債市場有利，日本國債收益率在全球範圍內仍然相對較低，但對日本巨額債務和財政赤字擴大的擔憂仍然令人擔憂。

