金融三業前7月獲利4866億 銀行業逆勢創新高

2025/09/07 21:26

「金融三業」前7月獲利4866億元，其中，銀行業逆勢創史上同期新高。（記者王孟倫攝）「金融三業」前7月獲利4866億元，其中，銀行業逆勢創史上同期新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「金融三業」獲利數字出爐！根據統計，「金融三業」今年前七月的稅前盈餘合計為4866.17億元，較去年同期的7693.99億元，衰退幅度36.75%；其中，「保險業」中的壽險業跌最兇，今年前七月獲利整整下跌92.3%，不過，「銀行業」獲利仍亮眼、逆勢成長，賺近3700億元，並創下歷年同期新高。

所謂「金融三業」是包含「銀行業」、「保險業」及「證券、期貨、投信業」合稱之。根據金管會統計，2025年前七月，「金融三業」合計獲利金額為4866.17億元，年減額2827.82億元、年減幅36.75%。

其中，「銀行業」又可分為6個產業，包括本國銀行、外商銀行、陸銀（中銀） 、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等。

根據金管會統計，「銀行業」今年前七月獲利3699.4億元，年增3.5%，仍呈現獲利正成長；進一步檢視，「本國銀行」獲利3531.9億元，占比達9成5，也就是說，「銀行業」獲利是靠「本國銀行」獨挑大樑；其它像是「外商銀行」稅前盈餘148.3億元、「票金」僅60.7億元等，獲利金額及占比都不高。

銀行局表示，銀行的利息與手續費淨收入增加、呆帳費用減少，有利於獲利提升，不過，受到金融市場行情影響，其他淨收益下滑，因此，抵銷部分增幅。

其次，就保險業來看，今年新台幣升值造成獲利大跌，今年前七月只有小賺424億元，相較去年同期的3186億元，減少2762億元或年衰86.7%。其中，「壽險業」今年前七月稅前盈餘232億元，年減年減幅92.3%，主要是受財務投資利益減少影響，抵銷業務承保利益；產險業稅前盈餘為192億元，較去年同期年增幅為6.1%，主要是業務承保利益增加。

再者，就證券「證券、期貨、投信業」方面，截至七月底稅前淨利為742.77億元，較去年同期稅前淨利933.69億元，減幅為20.45%。證期局表示，由於今年匯損壓力仍在、股債波動加劇，影響獲利表現，其中，「證券業」今年前七月已經下跌27.8%，至於「期貨業」獲利小幅上揚成長5.5%，「投信業」也成長9.2%。

