不是日韓泰 亞洲「最受歡迎國家」今年將迎4300萬遊客

2025/09/07 21:03

由於簽證放寬和旅遊活動的增加，預計馬來西亞今年將接待4300萬外國遊客，比去年增長13%。（歐新社）由於簽證放寬和旅遊活動的增加，預計馬來西亞今年將接待4300萬外國遊客，比去年增長13%。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞被評為亞洲「最受歡迎國家」（most loved country），由於簽證放寬和旅遊活動的增加，預計今年將接待4300萬外國遊客，比去年增長13%。

據馬來西亞旅遊局稱，截至6月，馬來西亞接待了2100萬遊客，超過泰國成為東南亞遊客最多的國家。2024年，馬來西亞接待3800萬外國遊客，比前一年增長31.1%。

根據媒體平台Travel and Tour World報導，馬來西亞的成長得益於其強大的免簽證政策、改善的基礎設施以及有針對性的行銷活動。

《星報》報導，馬來西亞政府預計明年接待遊客量將達到 4700萬人次，符合「2026 年馬來西亞旅遊計畫」的目標，以吸引更多遊客停留更長時間並增加消費。

副總理拿督斯里艾哈邁德扎希德哈米迪表示，旅遊戰略是透過更強大的品牌和更積極的營銷活動來創造需求，同時透過與航空公司、旅行社和區域陸地或海上入境點建立戰略合作夥伴關係來增加客流量。

另一個關鍵策略是專注於目標市場和高影響力領域，例如生態旅遊、購物旅遊和針對特定受眾的利基景點。

2024年，美國金融網站Insider Monkey將馬來西亞評為亞洲最受歡迎的旅遊目的地，原因在於其美麗的海灘、多元的文化、高檔的城市生活以及熱情的人民。

