各級政府潛藏債務達20.5兆 勞保13.56兆最多

2025/09/07 21:01

根據主計總處統計，截至2025年6月底，中央及地方政府潛藏負債合計20.5兆元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據主計總處統計，截至2025年6月底，中央及地方政府潛藏負債（或有給付責任）合計20兆5076億元，以勞工保險潛藏債務13兆5632億元最多，舊制軍公教人員退休金3兆1841億元、公務人員退休撫卹基金2兆9194億元次之。

所謂「潛藏負債」，指政府預估未來30年或50年「或有給付責任」，即未來不一定會發生，且可透過編列預算或調整費率等挹注，與「公共債務法」規範的政府舉借債務不同。主計總處自2009年起公布潛藏債務，2011至2014年短短4年暴增逾5兆元，2017年因年金改革大減7千多億元，但過去3年均增加，2024年底首度破20兆元。

根據統計，截至2025年6月底，中央政府潛藏負債17兆7330億元、地方政府2兆7746億元，合計20兆5076億元，以勞保13兆5632億元最多。主計總處說明，勞保投保人數達1021萬人，以折現率及資產報酬率4.5％、物價指數年增率1.8％與投保薪資增長率1.9％等假設條件，精算2024年12 月底勞保普通事故老年、失能及死亡給付的過去服務應計給付精算現值約14兆8325億元，扣除截 2025年6月底已提存責任準備1兆2693億元，未提存金額為13兆5632億元。

另，舊制軍公教人員退休金潛藏負債3兆1841億元，由中央政府負擔2兆2024億元、地方政府為9817億元。主計總處表示，本項法定義務負擔依法由各級政府估算各年請領額，逐年編列預算支應，尚未有積欠情事。

至於公務人員退撫基金則為2兆9194億元，主計總處表示，以2024年底為基準日，參加基金人數63萬餘人，精算50年，折 現率4.5％，通膨相關調薪率1.1％等假設條件，採加入年齡精算成本法評價，精算中央政府應負擔支出為1兆5482億元、地方政府為2兆3848億元，扣除已提存基金數4094億元及6042億元後，未提存金額為1兆1388億元及1兆7806億元。

