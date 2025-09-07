晴時多雲

自由電子報
台康生物相似藥申請轉廠通過 歐洲銷售將加快

2025/09/07 20:58

台康生物相似藥轉廠生產獲歐盟EMA核准通過。圖為台康董事長劉理成。（資料照）台康生物相似藥轉廠生產獲歐盟EMA核准通過。圖為台康董事長劉理成。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內蛋白質藥廠台康生技（6589）今年5月向歐洲藥品局（EMA）申請更換原有製劑生產廠，5日接獲授權廠商Sandoz通知，已取得變更許可核准函，可望加快在歐洲的銷售步伐。

台康於2019年4月授權給國際大藥廠Sandoz銷售乳癌和胃癌生物相似性藥品 Herwenda®（EG12014 Trastuzumab Biosimilar 150毫克，靜脈使用），2023年11月取得歐盟執委會核准上市。此次成功轉廠核准後，將在新廠生產的150毫克產品，同時新廠亦將生產420毫克大包裝的Herwenda®，在核准後也將陸續推出。

Herwenda®適用於治療人類表皮生長因數受體2陽性（HER2陽性）乳腺癌和轉移性胃癌，這與EMA批准的對照生物藥物Herceptin®（賀癌平）之適應症相同。

台康生技乳癌生物相似藥EG12014「益康平®凍晶注射劑150毫克（EIRGASUN®vial 150mg）」，也在前年五月獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准藥證，並陸續接獲衛福部健保署核准納入健保給付，目前含醫學中心共有19家醫院採用益康平®。台康生技一系列HER2陽性乳癌產品組合包括第二代HER2陽性標靶抗體藥物Perjeta® （Pertuzumab）之生物相似藥也推進至臨床三期試驗階段，隨產品成功上市將陸續推進做市場延伸並強化產品國際競爭優勢。

