美媒：美突襲抓捕非法工作韓人 恐衝擊美韓關係及投資前景

2025/09/07 20:57

喬治亞州的現代汽車－LG合資電池工廠遭到美國移民當局突襲，並逮捕475名非法工作的人員，其中逾300人為南韓公民，引發美韓經貿和外交緊張。（法新社）喬治亞州的現代汽車－LG合資電池工廠遭到美國移民當局突襲，並逮捕475名非法工作的人員，其中逾300人為南韓公民，引發美韓經貿和外交緊張。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國移民暨海關執法局（ICE）4日突襲喬治亞州正在興建的現代汽車─LG電池工廠，並逮捕疑似在美非法工作的475人，當中約300人為南韓公民，南韓政府7日表示，已與美方完成交涉，將派包機接回相關人員。美媒分析，現代和LG等南韓大型企業在投資美國方面扮演重要角色，這次移民突襲搜查引發南韓企業和政府官員對在美開展業務的政治疑慮，也反映南韓急於在美國擴張製造​​業與美國嚴厲打擊移民政策之間的衝突。

南韓總統秘書室長姜勳植7日表示，在相關部門、經濟團體及企業的迅速應對下，已就釋放被拘留工人的談判達成協議，目前仍須處理一些行政手續，完成後將立刻派包機接回公民。姜勳植也說，政府將保持警惕，直到公民安全回國，並且為了防止類似事件再度發生，將與產業通商資源部及相關企業合作，檢查及改善因落實對美投資計畫而出差的商務人員簽證系統與居留資格。

華盛頓郵報指出，正值美韓雙邊關係敏感時期，雙方的關稅談判涵蓋南韓在美投資3500億美元，以換取美國降低關稅，相關貿易協議細節正在敲定中，但可以確信的是，現代和LG等南韓大型企業都將發揮重要作用。然而，這次移民突襲搜查引發韓企和政府官員對在美國開展業務的政治疑慮。南韓總統李在明強調，在美國執法過程中，南韓公民的權益及南韓在美企業的經濟活動，絕不能受到侵犯。

紐約時報也報導，位於喬治亞州東南部薩凡納（Savannah）郊外的鄉村地區，正在推動旨在打造年產近50萬輛汽車的大型製造中心計畫，展現南韓汽車製造商在美國市場競爭的雄心壯志，而生產電動車電池的現代汽車─LG電池工廠，就是這項努力的最新成果，但這個願景卻因ICE的最新突襲而蒙上陰影。南韓身為美國最大貿易夥伴之一、也是在亞洲最親密盟友之一，已向美國表達不滿。

在川普政府內部，這些逮捕行動暴露利益衝突，因為川普大美國製造業的努力與其嚴厲打擊移民的政策相互衝突，也暴露當地民眾對於地區的快速變化，以及跟隨海外投資增加而新增的就業機會究竟由誰填補的矛盾情緒。喬州南部聯邦檢察官希普（Margaret E. Heap）在一份聲明中即表示，此次搜捕行動旨在「防止雇主透過僱用未經授權的勞工來獲取不公平的優勢」。

可以肯定的是，這次突襲行動已在太平洋彼岸引起震動。美國最大商業遊說團體「美國全國商會」轄下美韓商業協會主席奧佛比（Tami Overby）指出，她的一名亞洲友人告訴她，美國政府傳遞給他們的訊息是，你們想要我們的錢，但你們又不想要我們（的人），「這讓亞洲所有企業董事會成員都不敢妄動」。

