鴻海鎖定主權AI商機 澳系外資按讚喊看300元

〔記者方韋傑／台北報導〕澳系外資最新報告指出，鴻海（2317）持續強化在人工智慧（AI）伺服器的布局，特別是結合「主權AI」應用與模組化資料中心發展，將有助於提升系統整合能力。隨著與東元、軟銀的合作逐步展開，鴻海有望在全球AI基礎建設投資潮中扮演關鍵角色，因此將鴻海未來12個月目標價自270元上修至300元，評等維持「優於大盤」。

外資指出，鴻海與東元透過換股合作，將伺服器硬體優勢與電力系統專長結合，能加快資料中心從建置到啟用的時程，提升整體價值。同時，鴻海出售美國俄亥俄州廠房，實際上是為了與軟銀攜手推動AI伺服器業務。由於軟銀是星門計畫的重要成員，市場普遍認為鴻海切入的機會極高，未來有望成為主要供應商之一。

報告進一步估算，美國星門計畫規劃4年投資5000億美元，興建20座大型AI資料中心。樂觀情境下，鴻海可能取得7成佔有率，商機規模上看870億美元，中性看法下亦有約500億美元，換算下來，每年機櫃出貨量約略落在1.7萬至3萬台，可望為鴻海AI伺服器業務帶來長期穩定成長動能。

在財務預測方面，外資看好鴻海在AI伺服器價值鏈中的角色將逐步提升，長期營運可期，預估2025年營收8.36兆元、2026年突破11兆元，年增率逼近4成；儘管小幅下修鴻海今年每股盈餘（EPS）至14.7元，但上調2026、2027年預估值至19.8元與22.9元，反映伺服器營收與毛利率情況得到優化。

外資同時提醒，若GB200、GB300等新一代AI伺服器需求不如預期，或供應鏈出現瓶頸，可能導致鴻海出貨進度受影響。此外，鴻海全球產能分散布局雖能分散地緣風險，但也將帶來額外成本壓力。短期來看，鴻海今年第三季的AI伺服器出貨有機會季增300%，帶動整體營收續強，第四季仍將延續成長力道。

