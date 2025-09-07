晴時多雲

自由電子報
自由財經
歐盟不滿鋼鋁關稅擴大適用範圍 美歐貿易協議瀕臨破局

2025/09/07 20:06

美國總統川普（左）和歐盟執委會主席馮德萊恩今年7月達成貿易協議，但才不到2個月時間，歐洲對協議的不滿高漲，原因在於川普政府決定將50%的鋼鋁關稅擴大到數百種含有鋼鐵和鋁的其他產品。（路透資料照）美國總統川普（左）和歐盟執委會主席馮德萊恩今年7月達成貿易協議，但才不到2個月時間，歐洲對協議的不滿高漲，原因在於川普政府決定將50%的鋼鋁關稅擴大到數百種含有鋼鐵和鋁的其他產品。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕當美國總統川普今年7月公布與歐盟的貿易協議時，歐盟各國企業認為，這將結束美歐貿易關係長達數個月的不確定性。但才不到2個月時間，歐洲對協議的不滿高漲，企業紛紛暫停對美出口，並警告新的不可預測時代即將到來，原因在於川普政府決定將50%的鋼鋁關稅擴大到數百種含有鋼鐵和鋁的其他產品，對大量歐洲製造商徵收的關稅將高於川普與歐盟對大多數產品達成的15%關稅。

《華爾街日報》報導，雖然美國鋼鋁關稅最初僅針對2種金屬本身和螺絲等大部分金屬零件，但現在已適用於馬達、幫浦、工具機和建築設備等物品。

德國機械工程行業協會（VDMA）會長考拉特（Bertram Kawlath）在8月底致歐盟執委會主席馮德萊恩的信函中寫道：「美國從歐盟進口的約30%機械產品，如今恐被美國徵收50%關稅，這個行業面臨生存危機。」

歐盟7月時勉強接受的協議如今瀕臨破局的危險。不滿情緒不僅在歐盟成員國政界蔓延，也蔓延到歐洲議會；該協議的關鍵部分需要得到歐洲議會批准才能生效。

德國籍的歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）指出：「美歐協議缺乏安全性和可預測性。」他預期，歐洲議會議員將對7月美歐達成的協議中要求刪除或降低美國進口產品關稅的提案進行修改。

朗格說：「歐盟為什麼要對美國進口摩托車實施零關稅？而現在歐洲生產商不僅要支付15%關稅，還要支付鋼鋁關稅。」

生產農用設備和商用車量的克隆集團負責人克隆（Bernard Krone）對此表示贊同。自美國商務部將鋼鋁關稅適用範圍擴大至數百種衍生產品後，克隆暫停對美國出口，並資遣了100名工人，該公司正考慮將已在途的貨物轉運至墨西哥和加拿大。

克隆表示：「我們不知道客戶是否願意為機械或其備用零件支付15%或50%關稅，此次中斷將影響我們公司在美國市場的銷售。」

VDMA現在要求歐盟執委會與美國重新協商，對機械產品設定15%關稅上限，就像對汽車、半導體、藥品和木材設定的一樣。歐盟貿易專員塞夫科維奇表示：「美方了解這個問題，也知道我們的立場，但我不敢說我們何時能解決這個問題。」

