中芯晶片良率太低 營收預期被大摩砍半

2025/09/07 19:04

中芯國際是中國領先的本土晶片製造商，但美國的制裁削弱該公司使用最新曝光機設備生產尖端晶片的能力。（路透）中芯國際是中國領先的本土晶片製造商，但美國的制裁削弱該公司使用最新曝光機設備生產尖端晶片的能力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國最大的晶片製造商中芯國際（SMIC）的良率低落問題，投資銀行摩根士丹利已將中芯AI GPU的營收預期下調一半。

中芯國際是中國領先的本土晶片製造商，但美國的制裁削弱該公司使用最新曝光機設備生產尖端晶片的能力。因此，中芯國際不得不應對低良率問題。摩根士丹利表示，2027年，中芯國際每月最多只能生產1.8萬片AI晶片晶圓。

根據一位社群媒體用戶分享的摩根士丹利報告，中芯國際到年底的GPU良率預計將達30%。

報告顯示，這家中國晶片製造商預計今年每月將生產7000片晶圓，這些晶圓主要覆蓋華為的Ascend AI晶片，今年將以Ascend 910B為主，2026年將轉向910C。

摩根士丹利預估，以當前良率與產能計算，中芯國際在2025、2026 與 2027年的AI晶片收入將分別為人民幣5850萬元、9400萬元與1.36億元，遠低於先前預期的人民幣1.46億元、.12 億元與2.865億元。

