台電超高壓變電所落腳觀音 居民組自救會砲轟台電「霸王硬上弓」

2025/09/07 19:00

台電規劃在觀音區忠富路大湖段設置觀園超高壓變電所，居民7日成立守護家園自救會，頭綁白布條抗議，拒絕超高壓變電所進駐。（記者鄭淑婷攝）台電規劃在觀音區忠富路大湖段設置觀園超高壓變電所，居民7日成立守護家園自救會，頭綁白布條抗議，拒絕超高壓變電所進駐。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台電公司規劃在桃園市觀音區忠富路大湖段設置觀園超高壓變電所，居民直到預定地架起施工圍籬才知情，砲轟台電「霸王硬上弓」，居民今（7）日成立守護家園自救會，拒絕超高壓變電所進駐，民代認為應直接設置在大潭電廠，台電輸變電工程處北區施工處副處長林健民出席接下陳情書，強調後續一定會公開、清楚地，向居民說明興建目的及安全性。

自救會發起人、前鄉代徐永金帶領逾300位居民，頭綁白布條高喊「堅決反對觀園超高壓變電所」，立委涂權吉、市議員吳進昌、許更生皆到場聲援，徐永金感嘆，觀音居民等不到政府重大建設，等到的不是大潭發電廠，就是不受歡迎的環保廢棄物、化學工廠，接下來還要斥資高達400億元設置超高壓變電所，無視原有及新移入周邊新建案的居民生命財產安全。

涂權吉表示，台電規劃設置觀園超高壓變電所，第一時間從他到在地議員、里長都不知情，他更質疑觀園高壓變電所面積4.9公頃，是刻意規避5公頃須環評的規定，讓台電可逕自規劃設計，跳過所有民意代表，但不經地方同意、未舉辦說明會，就是不尊重民意、不尊重鄉親，試問「誰能保證超高壓變電所不會影響健康，一旦設置，更影響居民打拚一輩子建起的家園」，盼經濟部、台電聽到居民的心聲，也請桃市府不要通過台電申請案。

吳進昌指出，台電聲稱要減少電力輸送耗損而規劃興建觀園變電所，但若非鄰避設施，何以不敢讓居民知道，不管蓋好後對居民的影響有多大，地方反彈的重點是事前並未溝通，地點還選在特定農業區，若是如台電所說是為減少電力輸送耗損，最好的地點應該是蓋在大潭電廠內，連帶將觀音區相關輸送纜線全面地下化。

台電表示，桃園經濟快速發展、用電需求大增，規劃興建觀園變電所直接引進大潭發電廠電力，提升區域供電穩定度，滿足航空城等產專區、桃竹苗大矽谷計畫等重大建設所需電力，目前大潭電廠電力是經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配至南桃園各區域型變電所，長距離輸送模式不僅有電力耗損問題，也增加輸電線路事故風險。

台電強調，變電所用地是透過公開徵求取得，並經嚴謹的適用性評估，將採用新一代屋內型設計，同時具備多重安全防護措施，考量計畫尚在用地變更前置作業，原本就預定備妥資料正式向桃市府送件申請並完備法定程序後，公開向地方說明。

