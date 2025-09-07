退休規劃5個常犯錯誤 中產階級小心白忙一場

晴時多雲

2025/09/07 18:20

在退休計劃方面，最大的致命錯誤可能就是過早提領資金。（示意圖，歐新社）在退休計劃方面，最大的致命錯誤可能就是過早提領資金。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多人在踏入職場後，就開始為退休做準備，政府、理財專家也建議儘早制定和實施退休計劃，以便能安度晚年。但退休規劃涉及眾多變數，過程中很容易犯下某些錯誤。根據Gobankingrate刊文，指出中產階級在退休規劃中最常犯的5個錯誤。

1. 過早提領退休計劃資金

在退休計劃方面，最大的致命錯誤可能就是過早提領資金。太多人將退休計劃視為應急資金，但一旦提前動用，會對長期儲蓄造成毀滅性的影響。

以美國為例，大多數提前從退休計劃中的取款都會被處以10%的罰款，此外還要繳納普通所得稅。如果屬於最高稅率等級，綜合罰款可能高達47%。

更糟的是，許多人在提領退休金時並未預留資金來支付罰款和稅金。直到報稅季節來臨，他們才驚覺自己面臨一筆巨額的稅單。

2. 忽視通貨膨脹的影響

通貨膨脹不可避免，但許多人卻在退休規劃中卻忽略通貨膨脹的因素。例如，假設你預計每年從退休帳戶中提取5萬美元來支付帳單。即使通貨膨脹率相對較低，只有3%，十年後，你也需要6萬7195美元才能維持同樣的生活水準。20年後，這個數字將躍升至9萬305美元，幾乎是原來金額的兩倍。

3. 以為可以晚點開始退休儲蓄

決定退休帳戶數額的最重要因素之一是開始儲蓄的年齡。複利的威力只有在持續儲蓄數十年之後才能真正顯現。如果你不利用這段時間來累積複利，就必須大幅增加繳款額才能彌補差距。

舉例來說，如果從25歲開始，每月儲蓄300美元，年回報率為8%。到65歲時，你的帳戶價值將突破100萬美元，達到約104.7萬美元。如果你等到40歲才開始儲蓄，你需要每月存入1110美元才能達到同樣的數字。

4. 低估醫療保健的支出

雖然退休後一些支出會減少，但應該預料到醫療保健費用大幅上漲的可能性很大。以美國為例，即便你在65歲時有資格享受聯邦醫療保險，以及還有其它保險，然而根據加拿大RBC銀行財富管理公司（RBC Wealth Management）的數據，你仍應預留至少15%的收入用於在退休後的醫療保健支出。

5. 以希望一次性大賺錢（投機性）作為策略

一些投資者在退休計劃中孤注一擲，希望通過一次投資就能大賺一筆。然而，退休帳戶並不是用來投機的地方，因為下行風險實在太大。如果你將所有資金押注於某隻股票，並且選錯了，你可能會發現，你為退休儲蓄了一生，最終卻一無所獲。

同樣地，如果過度投機，比如把畢生積蓄押注於比特幣等波動性資產上，也會面臨類似風險。多元化投資和持續投資才是積累長期財富的關鍵，而非投機。

