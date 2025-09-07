存410萬養老！76歲翁卻「犯1大錯」退休金蒸發 慘淪打工族

日媒以真實案例，揭示退休儲蓄問題不再只是「你擁有多少」的時代，而是「你如何花費它以及你做了哪些準備」的時代。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去，日本政府金融廳曾拋出「退休需要2000萬日圓」的報告，震撼整個社會，許多人以此金額為目標積極準備養老資金，然而，現實卻遠比數字殘酷。一名76歲的退休公務員存下2000萬日圓（約新台幣410萬元）並每月領取年金18萬日圓（約新台幣3.7萬元），認為這樣就夠退休生活使用，然而，他卻「忽視醫療費等意外支出」，在突如其來的醫療費與生活開銷的蠶食下，短短數年便陷入資金枯竭，這殘酷案例戳破政府的「老年2000萬神話」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名76歲的吉雄先生曾任公務員40多年，連同退休金在內，為養老生活準備了約2000萬日圓，並有每月18萬日圓的退休年金，他原本以為「這些錢應該足以安穩度過退休生活。」

請繼續往下閱讀...

然而，妻子美佐子（享年68歲）因腦出血倒下後，生活瞬間天翻地覆，龐大的醫療與照護費用瞬間打亂生活，這筆筆未曾預料的花費壓得吉雄喘不過氣，「原本兩人用起來還算寬裕的錢，卻開始每月被消耗掉10萬、15萬日圓（約新台幣2萬至3萬元）」。即便妻子過世後，生活開銷依舊沉重，水電、伙食、稅金、住宅維修等費用接連壓力不斷。

隨著年齡增長，吉雄自己的疾病惡化，高血壓、糖尿病讓醫藥費不斷攀升，每月生活開支逼近20萬日圓（約新台幣4.1萬元）。持有房產與年金，使他無法申請生活救助，2000萬日圓很快耗盡，僅能考慮重新打工維持基本開銷。

吉雄感嘆「2000萬並不是老後的『安心保證』，真正關鍵的是如何使用、如何分散風險。」如今，他也開始考慮打工，像是便利商店或大樓管理員，至少還有70多歲也能勝任的工作，吉雄正每天翻看招聘訊息。

專家指出，日本進入超高齡社會後，醫療與生活不可預測支出大增，退休儲蓄問題不再只是「你擁有多少」的時代，而是「你如何花費它以及你做了哪些準備」的時代，「2000萬日圓退休資金」已不足以作為穩定生活的保障。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法