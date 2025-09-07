晴時多雲

專家：憂經濟加速惡化 北京缺乏削減產能與刺激消費決心

2025/09/07 17:26

英國牛津經濟研究公司（Oxford Economics）表示，北京當局雖然加強打擊惡性低品質價格競爭，但不太可能獲得如2015年供給面改革相同強度的成果，因為中國缺乏削減產能或刺激消費的決心。（法新社資料照）英國牛津經濟研究公司（Oxford Economics）表示，北京當局雖然加強打擊惡性低品質價格競爭，但不太可能獲得如2015年供給面改革相同強度的成果，因為中國缺乏削減產能或刺激消費的決心。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導， 英國牛津經濟研究公司（Oxford Economics）亞洲經濟主管盧姿蕙表示，北京當局雖然加強打擊惡性低品質價格競爭（內卷化），但不太可能獲得如2015年供給側改革相同強度的成果，因為中國缺乏削減產能或刺激消費的決心。

盧姿蕙在1份報告中表示，投資人迅速將最近和之前的中央財經委員會（CCFEA）會議做比較，認為最近這場會議成為轉折點，並引發外界對（北京當局將推動）更全面供給側運動的希望。但該報告說：「這樣的預期是錯誤的，解決中國供需失衡問題的路徑看起來不如過去那樣的筆直。」

報告說，CCFEA在7月1日的會議預測，價格將會再上漲，因中國領導人習近平藉此機會批評價格競爭是1種「破壞性折扣」和「不具生產性結果」的手段。

報告說，在當前環境下，削減產能和實施有意義的刺激需求，將更難實現。

面對眾多產業產能過剩和消費需求不足的情況，許多中國公司陷入了惡性降價漩渦（內卷），不僅導致利潤損失，還威脅到未來的業務。

但報告說，降低產能的措施可能引發更廣泛的經濟風險。牛津經濟研究公司指出，目前的產能支撐中國經濟成長、出口和國內就業，同時避免中國金融部門的信貸損失。報告說：「在這種背景下，像10年前那樣下令全面關閉煤炭和鋼鐵產能，可能會引發供應側緊縮的風險，並導致信心下滑，進而對需求產生連鎖反應。」

與此同時，牛津經濟研究公司指出，中國對於部署廣泛刺激需求措施的意願不是那麼強烈，因為決策人士一直擔心過度刺激和過度投資；此外，消費群體的異質性，使得有效消費政策的設計變得更複雜。

