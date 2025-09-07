晴時多雲

外國人最常投訴的日本旅遊問題 日媒曝這3類

2025/09/07 16:25

日本當局開通外國遊客投訴專線，不公平的消費帳單和骯髒房間等住宿問題最被抱怨。（取自網路）日本當局開通外國遊客投訴專線，不公平的消費帳單和骯髒房間等住宿問題最被抱怨。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多的外國遊客尋求諮詢，以解決他們在日本遇到的問題，包括酒店房間比預期的要小、房間骯髒、假冒品牌商品，以及相同服務的費用（帳單）高於日本客戶。

讀賣新聞報導，根據日本國家消費者中心（NCAC）統計，2024年度，日本遊客消費者熱線接到的諮詢電話數量達到創紀錄的388通，比2023年度增加了161通，打破了2019年度創下的264通的歷史最高紀錄。

國家反貪腐委員會於2018年12月開通了該熱線，目前接受英語、中文、韓語、泰語、越南語、法語、日語七種語言的來電。到2024財年，59.5%的打電話者（231人）是中文用戶，其次是97名英語用戶（25%）、39名日文用戶（10.1%）和19名韓語用戶（4.9%）。

打來電話的都是會說日語的外國人，或是遊客的日本熟人。

最常見的投訴話題是住宿設施，佔投訴電話的27%。

打電話的人說，他們發現客房裡留有垃圾和頭髮，而且房間比預訂網站上的照片上看到的要小。他們還說，行李被粗暴地搬運後，他們購買的物品也損壞了。

其他人則抱怨餐廳實施雙重定價，表示僅僅因為他們來自海外，就被要求支付高達帳單20%的服務費。

有些人指出，日文菜單的價格比外語菜單的價格低10% 到20%。至少有一位來電者表示，餐廳應該提前告知顧客不能將剩菜帶回家。

打電話的人還抱怨在巴士旅行中在免稅店購買的所謂健康食品。還有一些人詢問，如果買到的是假貨，該如何退貨或退款。

根據日本國家旅遊局統計，今年1月至7月，約有2496萬名外國遊客訪日，較去年同期成長18.4%。其中，來自中國的人數最多，達569萬人；其次是來自韓國（546萬人）；來自台灣（389萬人）和來自美國（198萬人）。

