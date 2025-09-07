晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

狠甩港日韓！亞洲國家購買力排行 台灣超強排名曝

2025/09/07 15:46

國際貨幣基金組織（IMF）發布2025年最新亞洲國家購買力排行榜，台灣排名第5。（資料照，路透）國際貨幣基金組織（IMF）發布2025年最新亞洲國家購買力排行榜，台灣排名第5。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金組織（IMF）發布2025年最新亞洲國家購買力排行榜，新加坡為榜首，台灣排名第5，表現超越鄰近的日、韓兩國，成功擠身亞洲前五強。

IMF數據指出，亞洲的財富版圖依然由規模小但經濟強勁的國家主導，這份榜單以購買力平價（PPP）調整後的人均GDP為依據。

新加坡的人均GDP為15萬6755美元（約新台幣478萬元）位居榜首，其強大金融業、戰略性貿易樞紐地位以及創新驅動的經濟模式，持續推動其成長。

排名第2的是澳門，人均GDP13萬4042美元（約新台幣409萬元），其經濟高度依賴世界知名的博弈和旅遊產業。卡達則以12萬1605美元（約新台幣371萬元）位居第3，主要依靠豐富的能源資源，尤其是天然氣。汶萊排第4，以9萬5758美元（約新台幣292萬元）也名列前茅，得益於石油與天然氣財富。

成功擠進亞洲第5名的國家為「台灣」，人均GDP為8萬4082美元（約新台幣256萬元），憑藉強大的科技與半導體產業。

第6至10名分別為阿拉伯聯合大公國（8萬1676美元，約新台幣249萬元）、香港（7萬7942美元，約新台幣238萬元）、巴林（6萬7795美元，約新台幣207萬元）、南韓（6萬5112美元，約新台幣199萬元）、沙烏地阿拉伯（6萬1923美元，約新台幣189萬元）。

至於第11至15名為日本（5萬4677美元，約新台幣167萬元）、科威特（5萬961美元，約新台幣155萬元）、馬來西亞（4萬3473美元，約新台幣133萬元）、阿曼（4萬2015美元，約新台幣128萬元）、馬爾地夫（3萬7661美元，約新台幣115萬元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財