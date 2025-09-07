狠甩港日韓！亞洲國家購買力排行 台灣超強排名曝

國際貨幣基金組織（IMF）發布2025年最新亞洲國家購買力排行榜，台灣排名第5。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金組織（IMF）發布2025年最新亞洲國家購買力排行榜，新加坡為榜首，台灣排名第5，表現超越鄰近的日、韓兩國，成功擠身亞洲前五強。

IMF數據指出，亞洲的財富版圖依然由規模小但經濟強勁的國家主導，這份榜單以購買力平價（PPP）調整後的人均GDP為依據。

請繼續往下閱讀...

新加坡的人均GDP為15萬6755美元（約新台幣478萬元）位居榜首，其強大金融業、戰略性貿易樞紐地位以及創新驅動的經濟模式，持續推動其成長。

排名第2的是澳門，人均GDP13萬4042美元（約新台幣409萬元），其經濟高度依賴世界知名的博弈和旅遊產業。卡達則以12萬1605美元（約新台幣371萬元）位居第3，主要依靠豐富的能源資源，尤其是天然氣。汶萊排第4，以9萬5758美元（約新台幣292萬元）也名列前茅，得益於石油與天然氣財富。

成功擠進亞洲第5名的國家為「台灣」，人均GDP為8萬4082美元（約新台幣256萬元），憑藉強大的科技與半導體產業。

第6至10名分別為阿拉伯聯合大公國（8萬1676美元，約新台幣249萬元）、香港（7萬7942美元，約新台幣238萬元）、巴林（6萬7795美元，約新台幣207萬元）、南韓（6萬5112美元，約新台幣199萬元）、沙烏地阿拉伯（6萬1923美元，約新台幣189萬元）。

至於第11至15名為日本（5萬4677美元，約新台幣167萬元）、科威特（5萬961美元，約新台幣155萬元）、馬來西亞（4萬3473美元，約新台幣133萬元）、阿曼（4萬2015美元，約新台幣128萬元）、馬爾地夫（3萬7661美元，約新台幣115萬元）。

