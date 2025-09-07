金價還會續漲 外媒指出5大原因

金價持續強勁上漲，躍升至3586美元的高點，目前徘徊在歷史最高水準。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕金價持續強勁上漲，躍升至3586美元的高點，目前徘徊在歷史最高水準，延續了數月來的強勁勢頭。外媒Invezz歸納金價進入多頭市場，延續漲勢的5大主要原因。

1. 黃金ETF流入量飆升

金價強勁上漲的首要原因是投資者仍加強投資。ETF資金流入就是一個例證，過去幾個月ETF資金流入持續增加。

數據顯示，備受關注的SPDR黃金ETF資產規模在一週增加23億美元後，上週又增加了超過4.51億美元。今年，該基金的資產規模增加110多億美元，使其資產規模超過1150億美元。其他黃金ETF和共同基金也呈現同樣的趨勢。

2. 中國央行購買

推動金價上漲的另一個主要因素是中國央行持續加強黃金購買力度，並持續分散對美元的依賴。過去10個月，中國央行已連續購買黃金。

中國人民銀行8月購買6萬盎司黃金，總持股超過7400萬盎司。同期，中國人民銀行已購買120萬盎司黃金，價值超過40億美元。印度和俄羅斯等其他國家的央行也在購買黃金。

3. 美國聯準會可能降息

隨著投資者為降息做好準備，金價飆升。美國公佈疲軟的經濟數據後，降息的可能性大幅上升。週五發布的報告顯示，8月美國經濟僅創造2.2萬個就業崗位，失業率小幅上升至4.3%。

降息的主要風險在於隨著通膨上升，經濟可能陷入通貨停滯。本週公佈的數據預計將顯示，整體消費者物價指數（CPI）上漲至2.9%，核心CPI上漲至3.3%。因此，降息可能會將經濟推入高通膨時期。黃金價格在此類時期受益，因為它是最常見的避險資產之一。

4. 美國聯準會獨立性受到考驗

由於聯準會獨立性受到威脅，金價也受到投資人的大幅推高。川普持續呼籲聯準會主席鮑爾今年降息。

最近，他以聯準會理事麗莎·庫克（Lisa Cook ）的抵押貸款申請為由解雇了她。川普希望解僱她能讓他有機會在聯準會增設另一位理事。川普還可能利用解僱庫克來測試更換鮑爾的法律問題，他過去曾考慮解僱鮑爾。

5. 貿易戰與地緣政治

由於美國與其他國家之間持續的貿易戰，金價飆升。這場貿易戰正在重塑地緣政治格局，中國和印度的關係也日益加深。

黃金通常被視為避險資產，這意味著當經濟面臨風險時，黃金會表現良好。因此，這些原因意味著，隨著這些問題持續存在，金價在未來幾個月將繼續保持強勁。

