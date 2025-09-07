台積電上榜！外媒點名「4檔優質股票」在9月值得買進

《The Motley Fool》的分析師點名9月值得買進的4檔優質股票，台積電在內。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）仍是股市的主要推動力之一。美國投資媒體《The Motley Fool》的分析師Keithen Drury指出，隨著進入9月，投資人開始調整思維，一方面檢視自己2025年至今的投資績效，另一方面也考慮2026年的布局。不過，市場上依然存在一些被低估的標的，投資人若忽略當前行情，可能錯失潛在的報酬機會。他挑選了4檔能在2025剩餘時間及進入2026年持續帶來優異回報的股票，現在值得買進。

1.輝達（NVIDIA）

輝達長期以來一直被列為最佳投資標的，因為它在AI產業中扮演關鍵角色。其圖形處理器（GPU）是推動AI模型運算的核心動力，近年來需求大幅飆升。在2026財年第二季財報電話會議上，輝達明確指出AI基礎設施支出仍在加速。執行長黃仁勳甚至表示，他預期四大AI雲端巨頭在2025年的資本支出將超過6000億美元，而未來五年總體AI基礎設施支出可能高達3兆至4兆美元。

請繼續往下閱讀...

即便這預測過於樂觀，即便市場規模只有一半，輝達依然能大幅受惠。因此，在這場AI軍備競賽中，輝達依然是值得買進並長期持有的好股。

2.台積電（TSMC）

台積電前景被看好的原因與輝達相似，但它是一檔相對保守的投資標的。台積電是全球最大的晶圓代工企業，主要為輝達、蘋果、博通、超微（AMD）等公司生產晶片。輝達可能是其成長最快的客戶，但即使未來有其他企業憑藉更優秀的AI硬體取代輝達，台積電仍可能會是該晶片的製造商。這讓台積電成為一檔絕佳的「買進並持有」型股票，目前估值也不算昂貴。

以23.7倍的預估本益比來看，台積電甚至比大盤（S&P 500指數預估本益比24倍）還便宜。第二季台積電營收年增率高達44%，更凸顯其投資價值。

3.Alphabet（Google母公司）

若說台積電的估值合理，那麼Alphabet的估值就顯得更便宜，僅21.4倍的預估本益比，明顯低於大盤。作為Google與多個品牌的母公司，Alphabet的表現仍相當亮眼。第二季營收年增14%，稀釋後每股盈餘（EPS）更是成長22%。這顯示公司強勁，儘管市場曾擔憂生成式AI會衝擊Google搜尋業務，但事實證明這些擔憂並未成真。Alphabet在AI革命中展現強勁競爭力，有關其衰落的預言似乎正在被推翻。

4.The Trade Desk

最後要提的是The Trade Desk，一家廣告科技平台公司。該公司近期在推動客戶轉移至其AI優先平台「Kokai」時遇到挑戰，對業務造成影響。第二季營收僅成長19%，這是除了疫情期間以外最慢的增速。更糟的是，第三季成長預測僅14%，前景低迷讓投資人拋售該股，目前股價已從歷史高點下跌約60%。

然而，廣告科技產業仍有強勁的長期成長動能，而The Trade Desk依舊是該領域的領導者，分析師相信公司長期有能力重回成長軌道，因此在當前低檔買進，將來可能獲得不錯回報。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法