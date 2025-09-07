汽車貨物稅減徵新制明天上路 購車利多甜蜜點落在這！

汽車貨物稅減徵新制利多明上路，車市迎來甜蜜期。示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕汽車貨物稅減徵新制將在明天上路，期能重振車市疲軟買氣，多家車商也打鐵趁熱，陸續推出「9月限時優惠方案」，業界人士表示，車市疲軟已有數月之久，進口車塞港也有規費成本，車市有消化庫存的迫切需求，現在貨物稅新制釋出一大利多，預期車商會在跨年度庫存車折舊降價前持續祭出促銷優惠，刺激觀望買車的民眾趕緊下手，預期年底前都會是購車甜蜜點。

除現有的汽車貨物稅「汰舊換新減免5萬元」外，新制也新增貨物稅「振興減免5萬元」，優惠擴大適用至新車買家，以重振車市買氣，換言之，購車一律適用振興減免5萬元，舊換新買家則可加上原有汰舊換新方案，最高可減徵10萬元。

某車行業務表示，部分車款已準備要調漲價格，建議購車民眾要買要快，因汽車零組件出口美國關稅可能會調整，加上進口美製車成本較高，未來車價不見得更便宜，現有限時優惠方案很划算，「錯過這村，可能就不會再有這間店了」。

業務續說，新車款多在新年初發布，在價格不太會變動太大的前提下提供微調升級，例如車頭燈升級水晶鑲嵌玻璃燈、雷射頭燈照明範圍更廣更遠、軟體更新或是內裝升級，要讓民眾感到「物超所值」。

業界人士認為，今年剛好遇到貨物稅新制將上路，加上自4月以來車市買氣停滯，進口新車塞爆台北港，車商也是不少規費要繳，會想盡量消化庫存，預期車商會在9月、10月拚業績。

業界人士續指，但新車銷售淡季往例是在年底，通常民眾考慮未來轉手二手價會等到隔年初再買車，車商會避免跨年度舊車款跌價，年底前還有庫存的話可能還會加大促銷力道。

