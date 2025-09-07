晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

汽車貨物稅減徵新制明天上路 購車利多甜蜜點落在這！

2025/09/07 13:59

汽車貨物稅減徵新制利多明上路，車市迎來甜蜜期。示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）汽車貨物稅減徵新制利多明上路，車市迎來甜蜜期。示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕汽車貨物稅減徵新制將在明天上路，期能重振車市疲軟買氣，多家車商也打鐵趁熱，陸續推出「9月限時優惠方案」，業界人士表示，車市疲軟已有數月之久，進口車塞港也有規費成本，車市有消化庫存的迫切需求，現在貨物稅新制釋出一大利多，預期車商會在跨年度庫存車折舊降價前持續祭出促銷優惠，刺激觀望買車的民眾趕緊下手，預期年底前都會是購車甜蜜點。

除現有的汽車貨物稅「汰舊換新減免5萬元」外，新制也新增貨物稅「振興減免5萬元」，優惠擴大適用至新車買家，以重振車市買氣，換言之，購車一律適用振興減免5萬元，舊換新買家則可加上原有汰舊換新方案，最高可減徵10萬元。

某車行業務表示，部分車款已準備要調漲價格，建議購車民眾要買要快，因汽車零組件出口美國關稅可能會調整，加上進口美製車成本較高，未來車價不見得更便宜，現有限時優惠方案很划算，「錯過這村，可能就不會再有這間店了」。

業務續說，新車款多在新年初發布，在價格不太會變動太大的前提下提供微調升級，例如車頭燈升級水晶鑲嵌玻璃燈、雷射頭燈照明範圍更廣更遠、軟體更新或是內裝升級，要讓民眾感到「物超所值」。

業界人士認為，今年剛好遇到貨物稅新制將上路，加上自4月以來車市買氣停滯，進口新車塞爆台北港，車商也是不少規費要繳，會想盡量消化庫存，預期車商會在9月、10月拚業績。

業界人士續指，但新車銷售淡季往例是在年底，通常民眾考慮未來轉手二手價會等到隔年初再買車，車商會避免跨年度舊車款跌價，年底前還有庫存的話可能還會加大促銷力道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財