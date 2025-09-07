太空人騙子求救「受到攻擊，需吸氧氣」8旬婦被詐百萬日圓

自稱「太空人」的追求者，向無辜的婦人詐騙百萬日圓。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名日本8旬老婦在網路上愛上了一名自稱太空人的騙子，為了支付這位愛情騙子謊稱在太空中「吸氧氣」的費用，她被騙走了1百萬日圓（台幣20萬元）。

美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）引述日本警方報導，當地一名警官告訴法新社，日本北部北海道島上這名不幸的婦人，今年7月在社群媒體上遇到了一名自稱是男性太空人的騙子，並將此案描述為一場「愛情騙局」。

請繼續往下閱讀...

這位自稱「太空人」的追求者，假扮成日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）員工。隨著與受害者兩人關係的發展和網路交流頻繁，愛情火花綻放。可惜的是，這位自稱太空人的人卻被當地警方稱為「愛情騙子」。

愛情蒙蔽了受害者的判斷力，因為有一天，她的「太空人」男友告訴她令人難以置信的處境。據日本警方稱，他告訴這位女士，他「現在正在一艘太空船上，受到襲擊，需要氧氣」。

騙子繼續向不知情的受害者乞求資金，以幫助他支付必要的氧氣供應。據日本警方稱，這是一個成功的騙局，受害者以線上支付約100萬日圓。

媒體指出，這或許是一個特別令人震驚的例子，人們被騙走積蓄。讀者應更加警惕，提防可能被網路騙子利用的可能性。

CBS報導強調，並非所有愛情騙局都如此離奇。根據美國聯邦貿易委員會的數據顯示，2023年有6.4萬名美國人因愛情騙局而損失了10億美元，而騙子並非全都是假的太空人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法