台股守穩2萬4 大盤蓄勢待發有望再彈

2025/09/07 13:30

台股今年以來僅上漲6.34%，落後韓國、越南、香港等多數市場。（記者王孟倫攝）台股今年以來僅上漲6.34%，落後韓國、越南、香港等多數市場。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，台灣加權指數今年以來，僅上漲6.34%，落後韓國、越南、香港等多數亞股市場。投顧機構表示，有鑑於9/17的FOMC極可能降息，市場有利多期待，股市欲小不易，而且台股也通過上週的利空測試，大盤守穩24000點，台股蓄勢待發，投資人逢低布局前幾個月強勢、近期轉弱整理的績優股。

台股雖然遭遇美股起伏衝擊，但是始終守穩2萬4000點，永豐投顧表示，上週五更在美國市場期待降息的利多情緒下，上漲314點，使得加權指數又逼近2萬4500點關口，總計一週台股漲261.48點，漲幅1.08%，收在2萬4494.58點。

其中，檢視亞洲主要股市，今年截至9月5日為止，表現前三強且累計漲幅超過20%，也就是俗稱「牛市」，分別是韓國上漲33.58%、越南漲31.59%及香港漲26.71%；至於其它股市方面，包括中國上海今年漲13.75%、新加坡漲13.72%、印尼漲11.12%、日本漲7.83%及台灣漲6.34%等。

「台股還有落後補漲空間」，投顧機構表示，亞洲主要股市都已經漲了一輪，相較之下，台灣今年都還沒應有表現；由於9/17的FOMC極可能降息，市場有利多期待，股市後市欲小不易。

其次，依照上週公佈的數據，市場解讀美國需要降息，美國股市風險偏好又升高，再加上谷歌反壟斷公司勝訴，嘉惠大型科技股股價，有利美股指數持穩，穩定市場信心，面向第四季作帳行情。

永豐投顧表示，上週台股遭遇美股下挫的衝擊，盤中一度失守24000點，但是尾盤仍能守住整數關卡，顯示市場對盤勢有信心，就算是上週一下跌爆量，買盤也能吸納短線賣壓，表示短線籌碼繼續換手調整，後市有利。

此外，上週玻璃股大跌，對於憑藉量滾量的飆股來說是個警訊，個股表現需要搭配業績、獲利、產業趨勢。而績優股休息多時，正是逢低布局機會，大盤連續數週大量換手後，醞釀反攻機會。

分析師表示，綜合來看，首先是美國股市的焦點逐漸移向聯準會的利率政策，由於美國高利率環境已經持續相當長一段時間，而預期關稅引發的通膨沒有出現，所以九月降息的期待升高，美股有所期待。再者，谷歌的反壟斷官司勝訴，無須分拆Chrome瀏覽器，激勵科技股表現。

