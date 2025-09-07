晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

握2千萬資產！55歲男爽「提早退休」 僅1個月就後悔跪求回職場

2025/09/07 14:02

日媒以真實案例，揭示了提前退休的隱憂，資產達標並不代表幸福，若忽略「人生目標」與「社會連結」，再多金錢也無法填補心理空洞。（示意圖，美聯社）日媒以真實案例，揭示了提前退休的隱憂，資產達標並不代表幸福，若忽略「人生目標」與「社會連結」，再多金錢也無法填補心理空洞。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕提早退休是不少人的夢想，不過卻可能藏著風險。日本一名男子在55歲時選擇提早退休，手上握有1億日圓（約新台幣2050萬元）資產，本以為能開啟夢想中的退休人生，卻沒想到因為失去工作舞台與人際連結，他僅僅1個月就陷入孤獨與空虛，甚至懇求前公司想要「重返職場」，最終遭到拒絕。日媒報導真實案例，揭示了提前退休的隱憂，資產達標並不代表幸福，若忽略「人生目標」與「社會連結」，再多金錢也無法填補心理空洞。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名55歲居住在千葉縣的水戶先生（化名）心中始終懷抱著一個目標「資產達到1億日圓（約新台幣2050萬元），就提早退休」，他長年縮衣節食，把所有錢都投入資產運用，正當他的資產已累積到約7000萬日圓（約新台幣1435萬元）時，公司釋出「希望退休」方案，並承諾支付高於平常的退休金，水戶先生計算後發現，若加上這筆3000萬日圓（約新台幣615萬元）退休金，便能突破1億日圓的目標，於是他毫不猶豫立刻申請提前退休，也實現夢寐以求的FIRE（財務自由、提前退休）人生。

退休後的第1個月，水戶過著人人稱羨的日子，睡到自然醒，白天喝酒、打電動，隨心所欲。然而，短短1個月後，他便感受到強烈的空虛與孤獨。缺乏目標的日子讓他無所適從，過去以「節約與投資」為中心的生活方式，也讓他難以享受消費帶來的快樂。即便帳戶數字穩定維持在1億日圓以上，他卻不敢隨心所欲地花費。

之後，水戶先生在社群媒體上，看見昔日同事持續工作、家庭幸福、年末聚餐熱鬧非凡，心中不禁出現比較心態「明明我比他們更有錢，為何只有我這麼孤單？」這些畫面讓他心生嫉妒與焦躁。

為了證明自己過得更好，他開始瘋狂消費，包含去高級餐廳、買名牌服飾，甚至購買自己並不需要的豪車，並把照片一一上傳社群，起初同事朋友們還會點讚，但隨著他愈來愈誇張的炫耀，大家逐漸疏遠，最後水戶先生留下的只有「後悔揮霍」與更深的寂寞。

某天，水戶先生甚至脫口而出「人生好像沒什麼意義。」這讓他意識到情況嚴重，於是主動聯繫前公司的人事部門，懇求重返職場。然而，公司冷淡回覆「無法再雇用你。」即便資產仍足夠過活，水戶先生卻深感「真正缺乏的不是金錢，而是與社會的連結」。直到偶然參與社區的志工活動，他才逐漸找回生活重心。他投入祭典籌備、社區清潔等工作，雖然起初不習慣，但隨著人際交流增加，他逐漸感受到久違的充實感。

報導指出，日本企業近年來加速推動早期退休與希望退休制度，數據顯示，2024年共有57家日本上市公司實施相關措施，募集人數約1萬人，較前一年暴增3.2倍。這股浪潮中，不少中高年齡上班族選擇離開職場，卻未必能迎來理想中的「自由人生」。

理財規劃師提醒，準備提前退休的人除了金錢，還必須思考「想要怎麼生活」、「如何保持與社會互動」，唯有如此，資產才能真正轉化為豐富人生的基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財