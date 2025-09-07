握2千萬資產！55歲男爽「提早退休」 僅1個月就後悔跪求回職場

日媒以真實案例，揭示了提前退休的隱憂，資產達標並不代表幸福，若忽略「人生目標」與「社會連結」，再多金錢也無法填補心理空洞。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕提早退休是不少人的夢想，不過卻可能藏著風險。日本一名男子在55歲時選擇提早退休，手上握有1億日圓（約新台幣2050萬元）資產，本以為能開啟夢想中的退休人生，卻沒想到因為失去工作舞台與人際連結，他僅僅1個月就陷入孤獨與空虛，甚至懇求前公司想要「重返職場」，最終遭到拒絕。日媒報導真實案例，揭示了提前退休的隱憂，資產達標並不代表幸福，若忽略「人生目標」與「社會連結」，再多金錢也無法填補心理空洞。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名55歲居住在千葉縣的水戶先生（化名）心中始終懷抱著一個目標「資產達到1億日圓（約新台幣2050萬元），就提早退休」，他長年縮衣節食，把所有錢都投入資產運用，正當他的資產已累積到約7000萬日圓（約新台幣1435萬元）時，公司釋出「希望退休」方案，並承諾支付高於平常的退休金，水戶先生計算後發現，若加上這筆3000萬日圓（約新台幣615萬元）退休金，便能突破1億日圓的目標，於是他毫不猶豫立刻申請提前退休，也實現夢寐以求的FIRE（財務自由、提前退休）人生。

退休後的第1個月，水戶過著人人稱羨的日子，睡到自然醒，白天喝酒、打電動，隨心所欲。然而，短短1個月後，他便感受到強烈的空虛與孤獨。缺乏目標的日子讓他無所適從，過去以「節約與投資」為中心的生活方式，也讓他難以享受消費帶來的快樂。即便帳戶數字穩定維持在1億日圓以上，他卻不敢隨心所欲地花費。

之後，水戶先生在社群媒體上，看見昔日同事持續工作、家庭幸福、年末聚餐熱鬧非凡，心中不禁出現比較心態「明明我比他們更有錢，為何只有我這麼孤單？」這些畫面讓他心生嫉妒與焦躁。

為了證明自己過得更好，他開始瘋狂消費，包含去高級餐廳、買名牌服飾，甚至購買自己並不需要的豪車，並把照片一一上傳社群，起初同事朋友們還會點讚，但隨著他愈來愈誇張的炫耀，大家逐漸疏遠，最後水戶先生留下的只有「後悔揮霍」與更深的寂寞。

某天，水戶先生甚至脫口而出「人生好像沒什麼意義。」這讓他意識到情況嚴重，於是主動聯繫前公司的人事部門，懇求重返職場。然而，公司冷淡回覆「無法再雇用你。」即便資產仍足夠過活，水戶先生卻深感「真正缺乏的不是金錢，而是與社會的連結」。直到偶然參與社區的志工活動，他才逐漸找回生活重心。他投入祭典籌備、社區清潔等工作，雖然起初不習慣，但隨著人際交流增加，他逐漸感受到久違的充實感。

報導指出，日本企業近年來加速推動早期退休與希望退休制度，數據顯示，2024年共有57家日本上市公司實施相關措施，募集人數約1萬人，較前一年暴增3.2倍。這股浪潮中，不少中高年齡上班族選擇離開職場，卻未必能迎來理想中的「自由人生」。

理財規劃師提醒，準備提前退休的人除了金錢，還必須思考「想要怎麼生活」、「如何保持與社會互動」，唯有如此，資產才能真正轉化為豐富人生的基礎。

