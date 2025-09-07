晴時多雲

模範環境專責人員名單公布 成企業推動綠色轉型重要力量

2025/09/07 11:14

國環院公布114年度模範環境保護專責及技術人員名單，12位環保專責人員來自水泥業、科技、半導體、食品生技、污染防治等多元領域，脫穎而出，以節能減碳、污染防治與循環經濟的卓越實績，展現跨領域環保治理成果，助企業推動綠色轉型。（環境部提供）國環院公布114年度模範環境保護專責及技術人員名單，12位環保專責人員來自水泥業、科技、半導體、食品生技、污染防治等多元領域，脫穎而出，以節能減碳、污染防治與循環經濟的卓越實績，展現跨領域環保治理成果，助企業推動綠色轉型。（環境部提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部國家環境研究院（國環院）今日公布114年度模範環境保護專責及技術人員名單，12位環保專責人員來自水泥業、科技、半導體、食品生技、污染防治等多元領域，脫穎而出，以節能減碳、污染防治與循環經濟的卓越實績，展現跨領域環保治理成果，成為企業推動綠色轉型及邁向淨零轉型的重要力量。

國環院院長劉宗勇表示，該年度共有65名來自各行業及專業領域者參加遴選，由5位外聘專家學者組成評審團，歷經3個月初、複選階段而產出，將由環境部部長彭啓明親自授獎。

國環院表示，此屆獲獎者來自水泥業、科技、半導體、食品生技、污染防治等領域，透過創新技術、智慧管理與系統整合，推動能源效率、資源循環與環境教育；其中亞洲水泥花蓮廠股長沈志偉，主導空污改善與減碳轉型，導入替代燃料及減排設備升級，助傳統產業邁向綠色永續；嘉義鹿草垃圾焚化廠副廠長鄧宗岳，近30年環保實務經驗，主導焚化廠全區整改工程，兼顧工安、環教與生態營造，提升發電效率及降低污染排放。

新竹科學園區污水處理廠副總工程師古軒銘，應用AI與物聯網智慧操作，降低加藥與異味陳情，推廣智慧處理經驗；日月光材料四廠工程師黃政旻，運用AI技術進行清洗節能、風險預警與專案推動，展現數位化治理；日月光半導體工程師王絲郁，以AI建構廢棄物預警與資源化系統，使資源化率突破9成，並建立碳排係數管理模式。

友達光電桃園廠工程師吳亞臻，推動製程用水全回收，強化源頭控管與申報系統整合，積極參與水環境守護與教育；台積電六廠工程師林緯博，創新改良UF膜系統處理氟系廢水，導入再生水回用與國際認證，實現永續製程管理；台積電十二廠主任工程師楊淵超，整合廢水與廢棄物處理，導入替代技術與循環經濟應用，打造高效節水與資源回收系統；日月光二十一廠主任工程師盧彥君，強化混凝效能與污泥減量，更取得ISO水資源效率認證。

友達光電后里廠副理孫政遠，強化毒化物源頭減量與應變管理，導入AI鋼瓶檢測與移動機器人守護廠區安全；葡萄王生技龍潭廠課長陳世炎，推食品廢棄物減量與資源再利用，融合生技與農業回收，落實產學合作；暉鼎資源管理經理陳昱融，設計智慧清運與安全監控系統，取得專利，全面強化廢棄物清除效率與安全性。

