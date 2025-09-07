晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

最低1.187％! 高雄自購及修繕住宅貸款利息補貼開放申請

2025/09/07 10:50

高雄自購及修繕住宅貸款利息補貼，即日起開放申請。（記者葛祐豪攝）高雄自購及修繕住宅貸款利息補貼，即日起開放申請。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市114年自購及修繕住宅貸款利息補貼，即日起至9月30日受理申請，歡迎在高雄市有購屋或修繕房屋需求，且符合資格的民眾把握機會，經濟或社會弱勢資格可享最低1.187％優惠利率。

高市都發局長吳文彥表示，住宅補貼是政府照顧有購屋、修繕房屋需求民眾的重要政策，去年就有約3千件申請。今（114）年度受理期間至9月30日，其中自購住宅貸款利息補貼計畫戶數552戶、每戶最高貸款額度為210萬元；修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數351戶、每戶最高貸款額度為80萬。

吳文彥強調，符合經濟或社會弱勢資格，可享有最低1.187％優惠利率；若不具上述身分者，也可享有最低1.762%優惠利率。

都發局說明，住宅補貼資格審核採評點制，經濟或社會弱勢身份者可加分，並非先申請就可先獲得補貼。評點分數將以高低序位核定，但超過計畫戶數時，不予核定。且民眾可選擇網路、電子郵件信箱、傳真或郵寄等方式補件，免花費、免出門，即可輕鬆完成補件作業。

申請方式可採書面申請或線上網路申請，採書面申請方式者，於受理期間內，填寫申請書並備妥規定的應檢附文件後，以掛號郵寄或親送至高雄市都市發展局；線上申請則可參考網址。相關疑問可撥打服務專線：07-3312103。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財