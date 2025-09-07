最低1.187％! 高雄自購及修繕住宅貸款利息補貼開放申請

高雄自購及修繕住宅貸款利息補貼，即日起開放申請。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市114年自購及修繕住宅貸款利息補貼，即日起至9月30日受理申請，歡迎在高雄市有購屋或修繕房屋需求，且符合資格的民眾把握機會，經濟或社會弱勢資格可享最低1.187％優惠利率。

高市都發局長吳文彥表示，住宅補貼是政府照顧有購屋、修繕房屋需求民眾的重要政策，去年就有約3千件申請。今（114）年度受理期間至9月30日，其中自購住宅貸款利息補貼計畫戶數552戶、每戶最高貸款額度為210萬元；修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數351戶、每戶最高貸款額度為80萬。

吳文彥強調，符合經濟或社會弱勢資格，可享有最低1.187％優惠利率；若不具上述身分者，也可享有最低1.762%優惠利率。

都發局說明，住宅補貼資格審核採評點制，經濟或社會弱勢身份者可加分，並非先申請就可先獲得補貼。評點分數將以高低序位核定，但超過計畫戶數時，不予核定。且民眾可選擇網路、電子郵件信箱、傳真或郵寄等方式補件，免花費、免出門，即可輕鬆完成補件作業。

申請方式可採書面申請或線上網路申請，採書面申請方式者，於受理期間內，填寫申請書並備妥規定的應檢附文件後，以掛號郵寄或親送至高雄市都市發展局；線上申請則可參考網址。相關疑問可撥打服務專線：07-3312103。

