財經 > 證券產業

邊緣AI崛起 六檔台股受惠股出列

2025/09/07 10:58

Q4台股布局看過來! 邊緣AI崛起6台廠受惠。（擷取自元大投顧報告）Q4台股布局看過來! 邊緣AI崛起6台廠受惠。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股正面臨9月魔咒，不過，回檔就是買點!元大投顧分析，邊緣AI即將興起，受惠個股以華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、研華（2395）、樺漢（6414）、神基（3005）這6檔為主，適合為即將來臨的第四季逢低布局。

元大投顧最新報告直指，輝達2025年AI Server推出GB200、GB300，市場高度期待，GB300規格變化不大，高階AI Server出貨成長有限，但DeepSeek低價AI模型興起及ASIC Server需求量增加，有助彌補。AI相關電子業如：半導體、組裝、被動元件、零組件…等，預估今年獲利成長超過20%。

元大投顧認為，DeepSeek從大模型中創建更小、更有效率的模型，保留大部分推理能力，大幅減少硬體資源需求，約Open AI成本不到10分之一，且程式採取開源策略，消費者免費使用成果，有利AI軟硬體應用加速發展與普及，對於消費應用端AI PC、VGA及邊緣AI相關產業如工業電腦發展有利，受惠個股包括：華碩、宏碁、微星、研華、樺漢、神基等。

