「三頭馬車」式結構性多頭支撐 法人看金價向上衝

2025/09/07 09:39

「三頭馬車」式結構性多頭支撐，法人看金價向上衝。（圖擷取自黃金價格資訊站）「三頭馬車」式結構性多頭支撐，法人看金價向上衝。（圖擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕金價狂飆!黃金期貨12月合約衝上3600美元大關，法人最新報告指出，過往金價上漲僅由「貨幣性＋避險性」或「抗通膨性＋避險性」驅動，但目前卻同時具有貨幣性、抗通膨性、避險需求擴張的需求，三重力量罕見地同時匯聚，構成黃金「三頭馬車」式的結構性多頭。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊指出，美國勞工統計局發布JOLTS職缺報告，不僅職位空缺創10個月新低，且職缺數還少於失業人數，此外，素有小非農之稱的ADP新增就業人數較前月近乎腰斬，在在顯示就業市場急遽惡化的現象，強化投資人對9月降息的信心；再加上俄烏、中東、關稅等地緣政治風險居高不下，以及對聯準會獨立性的擔憂，多重利多簇擁之下，金價連創歷史新高。

元大投信也說，美國長債殖利率居高不下，顯示市場對於美國長期債信評價的疑慮，媒體報導全球央行黃金持有量已超越美債，「棄美轉金」的行動對金價下檔提供堅強保護，面對未來政治、經濟與利率變數頗多，金價易漲難跌，但投資人仍應注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

