高市房價最貴路段在美術北五街 鑑估值逾3千萬元

2025/09/07 09:37

鼓山區美術北五街鑑估值逾3千萬元，居高雄市之冠。（記者侯承旭攝）鼓山區美術北五街鑑估值逾3千萬元，居高雄市之冠。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年高雄市房價最貴的路段位於美術館周邊的美術北五街，平均銀行鑑估值超過3000萬元。

根據財團法人聯合徵信中心統計，高雄市今年第2季房貸申請案，整體平均鑑估值為1169萬元，若以路段區分，鼓山區美術北五街平均鑑估值達3281.6萬元，穩居高雄市房價最貴路段，是全市平均值的2.8倍，高雄美術館周邊的美術東四路的平均鑑估值也達1663.3萬元。

位於鼓山區龍水里的高雄美術館周邊生活機能優越、綠地廣闊、街廓整齊，還有輕軌車站及台鐵通勤站，近十年來是高雄市房市交易熱區，人口快速膨脹，成為高雄市第二大里，高市府評估將3.5萬人的龍水里拆分，遭到居民反對，仍在溝通中。

高雄市房價次高的路段是前鎮區和平二路，平均鑑估值達2438.6萬元，當地近來有中大坪數的新建案推出，拉高了平均鑑估值。高雄市另一個房市熱區是高鐵設站的左營區，重立路鑑估值達1709.9萬元，另文川路和啟文路的鑑估值也逼近1500萬元。

