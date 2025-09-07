晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Fed主席人選引關注 川普鬆口這3人最有機會

2025/09/07 09:39

美國總統川普目前的Fed主席人選有3，分別為其首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前Fed理事華爾許（Kevin Warsh），以及現任Fed理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）。（歐新社、美聯社資料照，本報合成）美國總統川普目前的Fed主席人選有3，分別為其首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前Fed理事華爾許（Kevin Warsh），以及現任Fed理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）。（歐新社、美聯社資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日透露他正在考慮3位人選來接替現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），分別為其首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前Fed理事華爾許（Kevin Warsh），以及現任Fed理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）。

《路透》報導，川普本月5日在白宮受訪時表示，哈塞特、克里斯多福沃勒這3位是他目前的「最終名單」。川普也提到，他原本也有考慮現任美國財政部長貝森特（Scott Bessent），但貝森特沒興趣接這個職位。

當時與川普一同現身橢圓辦公室的貝森特也親口證實，自己沒興趣接Fed主席。

報導指出，被川普點名的3位人選背景各異，哈塞特目前擔任國家經濟會議主任，是川普的經濟顧問，一直是川普關稅與其他政策的堅定擁護者，也認為Fed利率太高；華爾許則多次公開呼籲對聯準會進行「體制改革（regime change）」，立場強硬；克里斯多福沃勒則是學術背景出身，風格比較穩健，曾任聖路易聯準銀行的研究主管。

至於貝森特，儘管他本人表態無意接任，但他近日對Fed發表強烈批評，認為Fed應該進行全面改革，包括人事、研究到政策方向都要檢討。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財