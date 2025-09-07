Fed主席人選引關注 川普鬆口這3人最有機會

美國總統川普目前的Fed主席人選有3，分別為其首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前Fed理事華爾許（Kevin Warsh），以及現任Fed理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）。（歐新社、美聯社資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日透露他正在考慮3位人選來接替現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），分別為其首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、前Fed理事華爾許（Kevin Warsh），以及現任Fed理事克里斯多福沃勒（Christopher Waller）。

《路透》報導，川普本月5日在白宮受訪時表示，哈塞特、克里斯多福沃勒這3位是他目前的「最終名單」。川普也提到，他原本也有考慮現任美國財政部長貝森特（Scott Bessent），但貝森特沒興趣接這個職位。

當時與川普一同現身橢圓辦公室的貝森特也親口證實，自己沒興趣接Fed主席。

報導指出，被川普點名的3位人選背景各異，哈塞特目前擔任國家經濟會議主任，是川普的經濟顧問，一直是川普關稅與其他政策的堅定擁護者，也認為Fed利率太高；華爾許則多次公開呼籲對聯準會進行「體制改革（regime change）」，立場強硬；克里斯多福沃勒則是學術背景出身，風格比較穩健，曾任聖路易聯準銀行的研究主管。

至於貝森特，儘管他本人表態無意接任，但他近日對Fed發表強烈批評，認為Fed應該進行全面改革，包括人事、研究到政策方向都要檢討。

