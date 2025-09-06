晴時多雲

製造業就業人口連4月下滑! 川普「製造大國」承諾未見成效

2025/09/06 23:45

川普的美國製造業強國夢尚未實現。（路透）川普的美國製造業強國夢尚未實現。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國總統川普承諾的美國製造業復興，似乎並未兌現，至少目前是如此。

美國勞工部統計局5日公布的數據顯示，8月製造業就業人口較7月減少1.2萬人，為連續第4個月下滑，這是自2020年以來最長下滑趨勢。過去1年，製造業的就業人口減少近8萬人。

美國製造業的低迷與整體就業市場的放緩相呼應，經濟學家描述這是低招聘、低解僱的環境。然而，裂縫正開始形成。數據顯示，8月僅新增2.2萬就業人口，而失業率上升至2021年以來最高水準。

報導說，疲軟的製造業數據，對於承諾工業繁榮的白宮來說是尷尬的局面。川普在其就職演說中矢言，在他的經濟議程下，「美國將再次成為製造大國」。在準備推出全面關稅計畫之際，他請求美國人保持耐心，表示這可能需要一些短期陣痛，但最終的好處是值得的。

然而迄今為止，進口關稅和更廣泛的不確定性，為美國製造業帶來了沉重的壓力。美國供應管理協會（ISM）近日發布的數據顯示，製造業活動自3月以來一直在萎縮。許多產業高層表示，這在很大程度上要歸咎於川普的貿易政策。

ISM製造業景氣調查委員會主席史賓塞（Susan Spence）近日表示，「由於關稅的不確定性，我們整體需求仍然疲軟；製造業國內生產毛額（GDP）有69%縮減」。

