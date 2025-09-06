晴時多雲

批聯準會如脫逃的致命病毒 貝森特要求獨立審查

2025/09/06 23:40

美國財政部長貝森特撰文重批聯準會。（路透）美國財政部長貝森特撰文重批聯準會。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長貝森特5日在《華爾街日報》發表措辭辛辣的文章，將聯準會（Fed）比喻為一種從實驗室逃逸出的致命病毒，必須將之重新禁閉。他說，聯準會因「任務偏離」（mission creep）與「機構臃腫」（institutional bloat）而使其獨立性陷入危機，他呼籲對聯準會進行包括貨幣政策在內的獨立審查。

他說，「獨立性的核心在於信譽和政治合法性。聯準會超越其職權範圍的擴張已危及這兩者」。

貝森特一貫反對聯準會參與所謂「功能增強型貨幣政策實驗」（gain-of-function），在文章中進一步闡述該觀點，他批評，聯準會在2007年至2009年金融危機之後，透過量化寬鬆注入過多刺激，以及對銀行系統過度監管。

他說，「諸如量化寬鬆等非常規政策，應該旨在真正緊急的狀況下動用，並與其他聯邦單位協調」。

貝森特在多次呼籲聯準會主席鮑爾對聯準會的非貨幣政策功能進行內部審查後，進一步要求對聯準會展開獨立審查，他說，「還必須對整個機構進行誠實、獨立、非黨派的審查，審查項目包括貨幣政策、監管、溝通、人員與研究」。

《MarketWatch》報導，貝森特發表文章的時機，正值川普政府試圖透過宣稱總統有權開除聯準會理事，以取得對聯準理事會的控制之際。在進行數月恐嚇鮑爾，以尋求降息的行動後，川普開除聯準會理事庫克，指控她涉嫌抵押貸款詐欺，庫克已提出告訴，阻止她的解聘。

如果庫克被迫離職，而川普的經濟顧問米蘭獲得參院通過，進入理事會，川普任命的理事將在理事會中占有多數的4席，這讓川普政府得以全面改變利率與銀行監管等有關政策，這也將使聯準會是否獨立於白宮受到質疑。

分析人士認為，貝森特的文章旨在為控制聯準會提出正當性。聯準會獨立性專家斯賓德爾（Mark Spindel）說，「這一切都是為了控制政府中最強大的機構」。

貝森特在文章中說，聯準會已失去美國人民的信任，必須重建其作為獨立機構的信譽，僅專注於維持通膨穩定、低失業率，以及適度的利率。他也建議應剝奪聯準會監管銀行的權力，授權聯邦存款保險公司和貨幣監理署領導銀行監管。

