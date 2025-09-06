晴時多雲

兒說「請把錢留到你死為止」「摳門爺爺」擁千萬資產孤獨度晚年

2025/09/06 21:13

78歲日本「摳門爺爺」擁有7000萬日圓的資產，但因為對金錢斤斤計較，被兒子尖酸的說「請把這筆錢留到你死為止。」（示意圖，路透）78歲日本「摳門爺爺」擁有7000萬日圓的資產，但因為對金錢斤斤計較，被兒子尖酸的說「請把這筆錢留到你死為止。」（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名78歲的日本「摳門爺爺」擁有7000萬日圓（近台幣1500萬元）的資產，但因為對金錢斤斤計較，被兒子尖酸的說「請把這筆錢留到你死為止。」本來可以和孫子女們一起安享晚年，雖然積攢許多財富，最終還是孤獨地度過晚年。

日媒報導A先生（化名）生有一子兩女，均已成家立業。隨著孫輩的陸續出生，他憧憬著熱鬧的退休生活，全家人歡聚一堂。然而，現實卻與理想相去甚遠。他現在遠離家人，獨自生活。雖然擁有7000萬日圓的資產，獨自居住在一棟獨棟住宅中，房貸已全部還清。

A老每月領取17萬日圓的退休金，經濟狀況相當寬裕。然而，隨著年齡的增長，他對金錢的執著越來越強烈。5年前，一直掌管家庭財務的妻子過世，留下他孤單一人。漸漸地，「摳門爺爺」的本性開始顯露出來。

當孩子們來看他時，A老總會自誇道：「我工作多年，辛苦賺了這麼多錢」，同時他也會警告子孫：「聽著，別指望我的錢。」他拒絕打開錢包付錢，即使是和孫子們一起出去吃飯時也是如此。

導致A先生和他的孩子們之間產生決定性的裂痕的一件關鍵事件是，有一次，他的長子為以防萬一，對老爸說：「為了保險起見，您能大致告訴我一下您的存摺、房產和保險都放在哪裡嗎？如果您對繼承有什麼意願，最好寫下來。」

然而，A老先生卻勃然大怒說：「我還沒準備好死，你難道指望別人的錢嗎？真是個傢伙……」這件事導致A老先生與他的子孫後代漸漸疏遠了。

A的其他子女也開始疏遠他。長子還對老爸氣說 ：「既然你這麼執著於錢，那就留著它到死吧。」面對自己子女的疏遠，A卻回應道：「好吧，沒關係。」

A先生孤單一人的情境在日常生活中顯現出來，打折後的熟食擺滿了冰箱、存摺裡塞滿了積壓的資產。他雖然告訴自己「這樣就好」，但內心深處卻渴望聽到孫輩們的聲音。他感到孤單，卻不願打一通電話改變與家人的關係，他就是無法付諸行動。

對A老來說，守護自己賺來金錢的渴望和不想寵壞孩子的信念交織在一起，最終導致了孤獨的晚年生活。

