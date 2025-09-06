晴時多雲

用2.4萬開始做副業 32歲靚女獨立創業實現年收入10億元

2025/09/06 19:41

32歲的黛米·馬爾凱塞 （Demi Marchese）是加州洛杉磯時尚品牌12th Tribe的創始人兼首席執行長。（取自網路）32歲的黛米·馬爾凱塞 （Demi Marchese）是加州洛杉磯時尚品牌12th Tribe的創始人兼首席執行長。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕32歲的黛米·馬爾凱塞 （Demi Marchese）是加州洛杉磯時尚品牌12th Tribe的創始人兼首席執行長。她分享如何用800美元（台幣2.4萬元）將副業發展成一家成熟的企業，最終實現公司超過2.5億美元的總營收（台幣76億元），以及個人3500萬美元（台幣10億元）的年收入。

馬爾凱塞大學畢業後，白天會幫她的媽媽做銷售，晚上打包訂單。當時她沒有時尚學位，只是渴望打造一個符合個性的東西，那就是大膽、全球化、互聯性商品。後來她創立的品牌定位，就是植根於這種不懈的努力，以及女性可以創造自己的規則和生活方式的信念。

2015年，出於對造型、說故事和脫穎而出的熱愛，馬爾凱塞創辦12th Tribe。大學留學期間，她遊歷11個國家，每個國家都塑造她看待世界和時尚的方式。她著迷於透過穿著來表達自己去過的地方和身份。

為了避免看起來和別人一樣，她精心挑選一些獨一無二的復古單品。搬到洛杉磯後，開始為參加科切拉音樂節的女孩們設計服裝，這些服裝都是她自己設計來的，帶有全球風格。

她用800美元創辦12th Tribe，沒有外來資金支持，但有一個無法動搖的願景。她是一個獨自創業者，剛從大學畢業，和家人好友一起做所有事情，打包訂單、設計拍攝造型、回覆每一封私訊。

一開始只是一份副業，但她的小公司第一個爆紅時刻很快就來。節慶季節讓她加入群組聊天和Instagram，還親自送給洛杉磯的女孩們Thrasher復古短褲。那條短褲成為了公司的第一個爆款產品，也為更宏大的產品奠定了基礎。

當媒體記者問馬爾凱塞，「如果可以回到你的商業歷程，改變一個流程或方法，你會改變什麼？希望自己當時做了哪些不同的改變？」

她回答說：「我會花幾年時間學習管理技能。學習如何管理員工，同時應對從零開始創業的巨大壓力，這將改變我的人生。」她也表示，會更信任這個創業的過程。「別忘了，我在20多歲的時候創辦公司，它很快就發展壯大了。」

