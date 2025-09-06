晴時多雲

三星電子使用中國1工具 韓媒嚇到冷汗直流

2025/09/06 20:24

韓媒稱，三星多年來一直使用中國的 EDA。示意圖。（法新社）韓媒稱，三星多年來一直使用中國的 EDA。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕EDA是晶片產業的核心軟體工具，掌握IC設計關鍵流程。據悉，三星多年來一直使用中國的 EDA（電子設計自動化，被稱為晶片之母），以支援某些測試晶片特性分析和製程優化，而非美商，鑒於3大美商在EDA市佔率高達70%，此事讓韓媒驚呼，中國半導體產業已有進展，連三星都採用中企的EDA，凸顯韓國技術正受到中國的威脅。

《Hankyung》6日報導，中國半導體產業的進展主要體現在2方面，包括材料、零件和設備以及AI晶片生態系統。

以中國半導體設備商Nowra今年上半年業績為例，其營收是韓國Semes的2.84倍，營業利潤更是Semes的7.89倍。報導說，從2022年開始，Nowra開始超越Semes，如今已成長為一家實力雄厚的公司，位居全球第六，僅次於荷商ASML、美商應材、美商科林、日本東京威力科創和美商科磊五大全球半導體公司。

當然，僅僅比較韓國和中國的領先企業並不能代表整個設備生態系統，但這顯然是一個象徵性訊號。也有類似的觀點認為，韓國本土設備技術正受到中國技術進步的威脅。有些人甚至認為，一些中國前端設備產品比預期更好用，應該進口到韓國。

這種觀點不僅限於設備，也適用於設計自動化工具（EDA），而韓國幾乎沒有這種工具。報導稱，中國EDA在韓國的影響力仍然很小，因為韓企仍嚴重依賴Cadence、Synopsys和Siemens等美國公司的解決方案，而這些公司在全球市場上已經享有盛名。

不過，根據《Hankyung》此前的報導，就連韓國最大的企業三星電子，也已經在過去幾年裡從Semitronix等中國EDA公司那裡，獲得了一些測試晶片特性分析和製程優化的解決方案。而且，中國EDA公司似乎積極利用AI來提高性能、降低成本，同時追求CP值。

反觀，韓國半導體設備公司的競爭力仍停滯不前，不得不依賴三星電子和SK海力士有限的生態系統，普遍被認為處於較低水平，甚至未能達到其「品質標準」。

至於AI半導體領域，報導指出，中國AI新創DeepSeek華為昇騰晶片備受關注。最近，阿里巴巴宣布自主研發AI晶片，也廣受全球矚目。儘管中國需要很長時間才能趕上輝達，鑒於中國對半導體和人工智慧發展的全力投入，分析師表示，情況可能會改變。至少，這比韓國的情況要樂觀得多。

