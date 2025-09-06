越南旅遊熱搜居全球第7名 台灣是第3大客源

自2025年初以來，越南旅遊搜尋量成長10-25%，位居全球第7。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際社會對越南旅遊的搜尋量急劇增加。自2025年初以來，越南旅遊搜尋量成長10-25%，位居全球第7。今年前8個月，赴越南旅遊的外國遊客數量達1390萬人次，較去年同期成長22%。

根據越南統計總局統計，今年1月至8月，中國仍為越南最大客源市場，入境越南人數達353萬人次，年增44%，其次是韓國（290 萬人次）、台灣（83.9 萬人次）、美國（57.2 萬人次）和日本（53.9 萬人次）。

請繼續往下閱讀...

其他排名前十的國家分別是柬埔寨（44.4萬人）、印度（44.3萬人）、俄羅斯（37.6萬人）、澳洲（35.7萬人）和馬來西亞（34.4萬人）。

目前，越南的搜尋量已超過菲律賓、新加坡、泰國、印尼和馬來西亞等其他東南亞旅遊目的地。

越南搜尋量最高的十大目的地分別是胡志明市、河內、峴港、富國島、芽莊、會安、頭頓、大叻、潘切和順化。值得注意的是，頭頓和寧平的成長率最高，超過75%。

國家旅遊局副局長何文紹表示，截至2025年7月，越南共有4361家國際旅行社，其中包括1330家股份公司、3025家有限責任公司和6家私人企業，以及2115家國內旅行社。

越南還擁有280家五星級飯店，近9.3萬間客房，以及340家四星級飯店，近4.7萬間客房。目前，全國有超過4.2萬名持證導遊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法