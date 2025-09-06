退休教授降價打工？頂大學子哀號：阿公阿嬤出來搶飯碗了

許多學子選擇當家教賺生活費，卻發現家教網出現不少學經歷都很亮眼退休教授及老師也出來搶當家教。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕開學季到來，許多學子選擇當家教賺生活費，卻發現家教網出現不少學經歷都很亮眼退休教授及老師也出來搶當家教，甚至開出的價格非常「優惠」，不少網友直呼，「老師也出來炸魚（形容高手下凡打趴菜鳥）」、「老師這樣降為打擊，留一口飯給大家吃吧」。一位頂大學子也傻眼哀號，喊話「阿公阿嬤別出來搶飯碗」。

一位頂大學生說，這一年常看許多學經歷優異的退休教授/老師，在家教網PO出個人資料找學生，每小時開價不一，高中家教大約落在1000元左右，還曾出現時薪500元的低價現象，令許多學子傻眼。

這名學生稱，家教是許多大學生賺取生活費的來源之一，一般頂大學生對於高中的家教費約是每小時850-1000元，國中小每降一階，每小時家教費減100元，現在卻出現不少退休教授及老師也出來搶當家教，還有退休補教名師也下凡，根本是專業選手與業餘選手對打。他感嘆，家教已經競爭激烈，補教名師、退休教授還要來搶大學生工作。

對於退休教授及老師在家教網找學生，許多網友留言稱，「越來越多職業選手了」、「最近怎麼那麼多職業選手來家教網炸魚」、「根本退休老師的後花園（指家教網」、「到底是誰讓職業選手知道這裡可以炸魚的」。

更有學子悲歎：「天啊，這世道怎麼接家教」、「跟自己以前的學生搶工作」、「這讓大學生情何以堪」；有人喊話：「老師你這樣降維打擊，留一口飯給大家吃」、「禁止職業選手參賽」等。

