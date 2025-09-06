博通攜手OpenAI＋擬推2奈米晶片 站穩輝達「頭號替代品」地位

博通攜手OpenAI消息使其股價飆漲。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕博通4日財報披露，與1家主要AI開發商達成100億美元的採購交易，此訊息帶動博通翌日股價飆漲逾9%。知情人士指稱，該客戶為OpenAI。雅虎財經報導，博通也獨步業界，致力為1家客戶推出1款2奈米製程AI晶片，博通儼然成為輝達的「頭號替代」品牌。

報導指出，博通股價的飆漲使其市值增加約1350億美元至近1.6兆美元，預計其股價將突破335美元，創下新高紀錄。同時間，輝達5日股價收跌2.7%，超微重挫6.6%。

此前，博通第3季財報與第4季AI晶片銷售財測優於華爾街預期。博通預計其第4季AI晶片銷售達62億美元，高於彭博分析師預期的58億美元。

報導說，博通新增1家客戶，據悉是OpenAI。該客戶採購博通的AI半導體，將使其2026年營收增添100億美元。博通也致力為另1家客戶推出1款採用下一代2奈米製程的AI晶片。

摩根大通分析師蘇爾（Harlan Sur）指出，「這是業界首創，遙遙領先輝達」與其他晶片製造商。威廉博萊（William Blair）投資管理分析師納吉（Sebastien Naji）說，博通最新款的晶片設計「鞏固」了該公司作為輝達「頭號替代」品牌的地位。

博通為其客戶生產客製化晶片，亦即特殊應用積體電路（ASIC）加速器，而輝達則生產稱為圖形處理器（GPU）的通用AI晶片。

像博通這樣的客製化晶片，是否在AI市場上對輝達的GPU構成嚴重威脅，向來是華爾街的熱門話題。去年摩根士丹利分析師認為，對ASIC搶攻輝達AI市占率感到樂觀，但輝達仍將繼續握有主導地位。

不過，博通最新財報顯示，其客製化晶片在AI市場更加站穩腳跟。美國銀行分析師艾亞（Vivek Arya）指出，至2027年，博通在AI運算與網絡市場的佔比可能從目前的11%翻倍至24%。

不過他說，這不代表博通將威脅輝達的主導地位，「雖然我們同意博通將取得更多佔比，但我們認為AI這塊餅將越來越大」。

