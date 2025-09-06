小屋頂光電最高補30萬元 一文看懂找誰諮詢？怎樣申辦？

經濟部攜手地方政府積極推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鼓勵家戶設置太陽光電!經濟部推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每瓩補助3000元，單案最高30萬元；經濟部能源署今說明，全台21縣市已加入計畫，並核定近兩年約13億元經費，但民眾須向各地方政府申請，目前有11縣市啟動申請作業，10縣市則是進行地方程序，可向各地窗口申辦與諮詢。

家戶屋頂設置太陽光電加速計畫是獎勵對象為屋頂面積1000平方公尺以下的屋主或光電業者等，每瓩獎勵設置民眾3000元，每案最高30萬元，由經濟部撥款，地方政府執行。

地方政府也可加碼獎勵，能源署指出，目前有10個縣市也自行提撥補助方案，其中高雄市、臺北市與彰化縣也各提撥1千萬元設備加碼，中央及地方積極鼓勵家戶參與。

能源署官員說明，屋頂型光電補助受到民眾歡迎，不少人致電到能源署洽詢，不過實際是由地方政府執行；目前經濟部已核定並撥款13億元經費，但各縣市行政程序也不同，因此彙整申辦與諮詢窗口名單，提供民眾參考。

能源署表示，全台21個縣市加入此計畫推動，截至9月1日，有台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣與台東縣等11個縣市已正式啟動申請作業，民眾可馬上向地方政府申辦。

至於基隆市、宜蘭縣、新北市等10縣市目前還在地方議會審議中，能源署表示，其餘縣市也陸續展開預算墊付作業，預先籌備經費與行政準備作業，民眾可參考諮詢窗口洽詢。

經濟部補充，此次獎勵可追溯至今年1月1日後取得設備登記案件，有意參與的民眾可把握時機提出申請。

