退休後不想越活越窮？「4件事」要先做準備

退休是人生的一個重要階段。（示意圖，歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕退休是人生的一個重要階段，有4件事相當重要，在退休前一定要先檢查清楚，否則可能嚴重影響退休生活品質。

美國理財網站《GOBankingRates》報導，如果打算退休，應該要先做好以下幾項準備工作：

審查預算支出

報導表示，工作和退休最大的差別，在於退休後可能只靠固定收入維持生活，沒有獎金或加薪等，意味著你應該要密切注意自己的開銷。

至於要如何審查，可以從基本生活開支、醫療保健、休閒與嗜好等方面下手。

確保已做好財務準備

報導指出，如果還沒有這種規劃，現在是制定的好時機，退休時應該要確保自己的退休收入，足以支付至少幾十年的基本退休費用，同時還能留下足夠的錢來應對緊急意外費用。

由於現今人們平均壽命拉長，意味著資產應該要相當於你的壽命。美國銀行投資顧問LeAnn Erenberger建議：「看看你退休後能獲得多少固定收入，像是退休金、社會保險，以及儲蓄或其他投資，是否有不足的地方，如果有，那可能要腦律延長工作時間或減少開銷。」

仔細檢查社會安全福利（類似台灣勞保）

每月的社會安全金，將取決於多種因素，包括婚姻狀況、能領取福利的年齡、工作的時間以及在職業生涯中賺了多少錢。

確保投資組合能滿足需求

退休後，資金將主要從投資帳戶中提取，而不是存入。意味著你需要以不同的思考方式，思考應該如何運作。

嘉信理財（Charles Schwab）表示，退休初期的投資人可能需要更多配置股票，以防範風險，而退休後幾年的投資者則應優先考慮投資標的收益和保值程度。

