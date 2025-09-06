晴時多雲

全球大廠都依賴台積電！外媒不忍了曝美國政府救不了英特爾關鍵

2025/09/06 12:44

英特爾不斷虧損，與台積電兩樣情。（彭博資料照，本報合成）英特爾不斷虧損，與台積電兩樣情。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府日前宣布收購約10%英特爾股權，試圖拯救英特爾，但目前幾乎所有大廠的訂單都仰賴台積電，外媒直言，政府無法拯救英特爾，它能做的最好的事情就是置身事外。

《Washington Examiner》報導，英特爾曾在晶片設計和製造領域稱霸全球，在20世紀90年代，英特爾幾乎控制了整個PC市場。但致命的是，英特爾並未能趕上2010年代智慧型手機產業的爆炸性成長，以及人工智慧（AI）爆炸式時代。

從2020年1月至今，英特爾的市值已縮水一半以上，反觀台積電的市值則增加了4倍多。

美國在晶片設計領域的霸主地位毋庸置疑，但落後的是實際的製造能力，此外，目前台灣在半導體業又占有極大優勢，但卻面臨中國的威脅。

因此川普上任後，計劃透過實施針對進口晶片和半導體的關稅，並以豁免機制鼓勵企業赴美設廠，以將半導體製造業帶回美國。

但報導坦言，英特爾領導階層幾乎沒有表現出改善製造部門的緊迫感，且更更糟的是，無晶圓廠的晶片公司將英特爾缺乏製造訊號，解讀為它們必須繼續依賴台積電。

1年多前，拜登政府向英特爾提供80億美元（約新台幣2434億元）的晶片補貼，用於工廠建設，但在川普上任後，英特爾卻宣布，將其俄亥俄州第一座晶圓廠的完工時間，從2025年推遲到2028年。

英特爾不斷虧損。今年第2季，英特爾營收為128.6億美元（約新台幣3913億元），優於市場預估，但每股虧損達0.10美元，仍未能轉盈。淨損為29億美元（約新台幣882億元），較去年同期虧損16.1億美元（約新台幣489億元）擴大。

日前川普政府證實，美國政府與晶片製造商英特爾達成協議，將入股持有10%股權。此舉被視為美國政府出手拯救這家陷入困境的晶片製造商，並支持美國半導體製造的一部分努力。

不過報導也指出，川普並未將「所有雞蛋」放近英特爾的籃子裡，他要求台積電在美國加碼投資。不過《經濟學人》1篇關於亞利桑那州擴廠的專題報導中，台積電財務資深副總經理暨財務長兼發言人黃仁昭表示，與台灣相比，美國的審批程序繁瑣冗長，而監管和投入成本，將使台積電亞利桑那州工廠生產的晶片，比台灣工廠生產的晶片貴20%，文章最後總結，有時，政府能做的最好的事情就是置身事外。

