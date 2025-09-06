台灣人超愛吃水果！上榜智利櫻桃等水果前5大買家 買了這麼多

智利出產多種水果，其中台灣是智利櫻桃第4大買家。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕智利出產多種水果，根據最新報告顯示，台灣是智利櫻桃第4大買家，也是鮮桃（含油桃）第5大買家。

根據美國農業部（USDA）報告顯示，截至今年5月的2024／25年度（2024年11月至2025年5月），智利櫻桃出口量達62.52萬公噸，年增51.1%，中國為主要出口目的地，出口量達56.76萬公噸，佔總出口量的90.8%。

美國位居第2，出口量為2.01萬公噸，占出口總量的3.2%；接著是韓國、台灣，韓國進口6233公噸智利櫻桃、年增13.4%，台灣進口5778公噸智利櫻桃、年增45.1%。

此外智利鮮桃（含油桃）部分，2024／25年度的出口量14.11萬公噸，較去年同期成長22.7%，出口額達1.982億美元；2025／26年度鮮桃（含油桃）出口量預計為14.6萬公噸。

中國仍為最大買家，2024／25年度中國進口量為5.70萬公噸、美國排第2名，進口量為3.65萬公噸。

3-5名分別為墨西哥進口1.2萬公噸、巴西6692公噸、台灣6136公噸，分別成長10.7%、9.2%、16.1%。

《Freshplaza》援引USDA數據，指出智利預估2025／26銷售年度，櫻桃產量將達73萬公噸，預估出口量將達67萬公噸；智利鮮桃（含油桃）出口量則將達14.6萬公噸。

