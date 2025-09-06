晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台電獎學金甄選報名至9/19 最高可領40萬元

2025/09/06 14:17

台電今天表示，大學及研究所獎學金甄選今年招考12類科、共70個名額。（資料照）台電今天表示，大學及研究所獎學金甄選今年招考12類科、共70個名額。（資料照）

〔中央社〕台電今天表示，大學及研究所獎學金甄選今年招考12類科、共70個名額。大學部錄取人員在學期間獎學金最高可領新台幣24萬元、碩士生最高更可領40萬元，畢業後還可以直接進入台電。即日起至9月19日開放網路報名，10月18日舉行初試筆試。

台電近年積極徵募電力專業人才，台電今天發布新聞稿說明，這次獎學金甄選除了保健物理/放射化學、電網規劃分析與控制運轉、電驛等固定考科，也因應需求招考地熱資源探勘及規劃、網路資通訊安全、人工智慧技術應用、電力物聯網及配電大數據分析、通訊工程、電力交易與產業經濟、數據決策管理、電力電子、高壓工程等類科，合計70個名額，並依類科開放大三至碩二學生報名。

台電說明，甄選包含筆試、資格審查及面試三階段，最終錄取者大學部每學期可領6萬元、研究所碩士生每學期10萬獎學金，台電也將每學期評核學生學業成績，符合資格者，大學部在學期間最高可領24萬、碩士生40萬元，且畢業後可直接進台電工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財