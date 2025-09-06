黃金超狂飆漲！本週創4個月來最強 3600美元差1步

週五（5日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕8月非農就業報告比預期疲軟，鞏固了投資人對聯準會 （Fed） 本月降息的期待，週五（5日）黃金價格上漲，其中現貨金價上漲到接近每盎司3600美元。

《路透》報導，黃金現貨價上漲1.4%，報每盎司3596.55美元，且一度漲到3599.89美元；12月交割黃金期貨上漲1.3%，報每盎司3653.30美元。

黃金本週漲勢是將近4個月以來最強。黃金繼去年全年上漲 27%，今年迄今更上漲了37%，主要驅動力來自美元疲弱、央行買盤、貨幣政策可能轉鴿、地緣政治和經濟不確定性增加。

美國週五公布的數據顯示，8月非農就業人口成長僅新增2.2萬人，大幅縮水，失業率上升到4.3%，成為勞動力市場正在減弱的最新證據。

交易員如今預期，Fed在9月降息25個基點（1碼）的機率達到90%，降息50個基點（2碼）的機率也有10%。獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金現在漲上新高，多頭把明顯弱化的就業趨勢，看成是多次降息。由於短中期內的就業擔憂仍壓過通膨，黃金前景看漲。」

他補充：「我認為，除非出現大規模的市場混亂，否則黃金要登上4000美元仍遙遙無期。」分析師把Fed獨立性視為左右金價前景的重要因素之一，這一點在美國總統川普試圖解雇Fed理事庫克（Lisa Cook）、迫使Fed降息之外，受到各界矚目。

