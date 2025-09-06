晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金超狂飆漲！本週創4個月來最強 3600美元差1步

2025/09/06 08:46

週五（5日）黃金價格上漲。（彭博資料照）週五（5日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕8月非農就業報告比預期疲軟，鞏固了投資人對聯準會 （Fed） 本月降息的期待，週五（5日）黃金價格上漲，其中現貨金價上漲到接近每盎司3600美元。

《路透》報導，黃金現貨價上漲1.4%，報每盎司3596.55美元，且一度漲到3599.89美元；12月交割黃金期貨上漲1.3%，報每盎司3653.30美元。

黃金本週漲勢是將近4個月以來最強。黃金繼去年全年上漲 27%，今年迄今更上漲了37%，主要驅動力來自美元疲弱、央行買盤、貨幣政策可能轉鴿、地緣政治和經濟不確定性增加。

美國週五公布的數據顯示，8月非農就業人口成長僅新增2.2萬人，大幅縮水，失業率上升到4.3%，成為勞動力市場正在減弱的最新證據。

交易員如今預期，Fed在9月降息25個基點（1碼）的機率達到90%，降息50個基點（2碼）的機率也有10%。獨立金屬交易員Tai Wong說：「黃金現在漲上新高，多頭把明顯弱化的就業趨勢，看成是多次降息。由於短中期內的就業擔憂仍壓過通膨，黃金前景看漲。」

他補充：「我認為，除非出現大規模的市場混亂，否則黃金要登上4000美元仍遙遙無期。」分析師把Fed獨立性視為左右金價前景的重要因素之一，這一點在美國總統川普試圖解雇Fed理事庫克（Lisa Cook）、迫使Fed降息之外，受到各界矚目。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財