美股收盤》非農就業數據引發經濟疑慮 美股收低道瓊下挫220點

2025/09/06 06:57

由於美國8月非農就業數據爆冷，引發投資人對經濟前景的憂慮，蓋過市場對聯準會本月降息的樂觀預期，美股週五收低。（彭博）由於美國8月非農就業數據爆冷，引發投資人對經濟前景的憂慮，蓋過市場對聯準會本月降息的樂觀預期，美股週五收低。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國8月非農就業數據爆冷，引發投資人對經濟前景的憂慮，蓋過市場對聯準會本月降息的樂觀預期，美股週五收低。

美國公布的8月就業報告顯示，非農就業人數僅增加2.2萬人，遠低於市場預期，失業率升至4.3%，創2021年底以來新高，強化了市場對聯準會本月降息的預期。6月非農就業人數下修，顯示疫情以來首次就業負成長。

由於避險情緒增溫，2年期殖利率跌至2022年以來低點。

道瓊工業指數終場下跌220.43點，或0.48%，收在45400.86點。

標準普爾500指數下跌20.58點，或0.32%，收在6481.50點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌7.30點，或0.03%，收在21700.39點。

費城半導體指數上漲93.541點，或1.65%，收在5761.398點。

