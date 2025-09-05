空前大手筆！特斯拉提供馬斯克30.5兆元薪酬方案

特斯拉向馬斯克提出的薪酬方案堪稱史無前例。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕已是全球首富的馬斯克有望成為全球首位兆美元富豪（trillionaire）。彭博報導，特斯拉為執行長馬斯克提出約1兆美元（30.5兆台幣）的新薪酬協議，如此大手筆的薪酬方案在美國企業上堪稱史無前例。

這項提議旨在激勵馬斯克未來幾年掌舵特斯拉，該方案設定一系列他必須達成的遠大指標，才能取得全額薪酬，包括擴大特斯拉自動駕駛業務，並使該公司市值從目前的1兆美元上升至至少8.5兆美元（259兆台幣），約為輝達目前市值兩倍，該計畫為期10年。

根據特斯拉5日提交的文件，馬斯克可能額外取得的股份，有望使其特斯拉股權推升至25%以上，目前他持股18%。他曾公開表示，希望取得特斯拉25%股份。

2018年特斯拉向馬斯克提出價值逾500億美元（1.52兆台幣）的薪酬方案，但遭德拉瓦州法庭駁回。特斯拉對此提出上訴，董事會並尋求其他補償方式，包括授予價值約300億美元（9138億台幣）的股票獎勵。

報導說，新的薪酬方案旨在讓馬斯克專注於特斯拉，以致力推動特斯拉在機器人、人工智慧等新興市場的成長。5日的文件也包含非約束性股東提議，據此，特斯拉將持有馬斯克的新創公司xAI股份。

54歲的馬斯克自2008年起擔任特斯拉執行長，他同時管理其他4家公司：SpaceX、xAI、Neuralink與Boring Co。特斯拉在給股東的信函中說，「簡而言之，留住與激勵馬斯克對特斯拉達成這些目標，並成為史上最有價值的企業至關重要」。

