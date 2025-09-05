永豐金前8月獲利大賺180億 續創史上新高

永豐金前8月獲利大賺180億。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控公布，今年8月單月稅後盈餘為27.9億元，年增率35%；今年1-8月稅後盈餘為180.73億元，年增率8.42%，續創歷史同期新高；1-8月每股盈餘（EPS）為1.38元。

法人表示，永豐金今年獲利即將突破2百億元，下一步同樣會以史上同期新高為目標。除了母公司永豐金控，進一步檢視，主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘16.08億元，累計1-8月稅後盈餘144.66億元；永豐金證券8月稅後盈餘9.17億元，累計1-8月稅後盈餘39.63億元。

請繼續往下閱讀...

對此，永豐強調，金管會已經於今年6月19日核准永豐金以現金與股份轉換取得京城銀100%股權，10月1日為股份轉換基準日，正式成為永豐金旗下子公司，並預計於明年第四季完成與永豐銀行的合併。

其次，永豐金證券吸收合併台灣匯立證券已於2025年8月5日獲金管會核准，合併基準日訂於2025年10月20日；永豐表示，隨著未來京城銀與台灣匯立證券的加入，永豐金將於10月開始認列京城銀、匯立證收益，為永豐金控持續深化金融服務布局的重要進展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法