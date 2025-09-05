晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

永豐金前8月獲利大賺180億 續創史上新高

2025/09/05 22:42

永豐金前8月獲利大賺180億。（記者王孟倫攝）永豐金前8月獲利大賺180億。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控公布，今年8月單月稅後盈餘為27.9億元，年增率35%；今年1-8月稅後盈餘為180.73億元，年增率8.42%，續創歷史同期新高；1-8月每股盈餘（EPS）為1.38元。

法人表示，永豐金今年獲利即將突破2百億元，下一步同樣會以史上同期新高為目標。除了母公司永豐金控，進一步檢視，主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘16.08億元，累計1-8月稅後盈餘144.66億元；永豐金證券8月稅後盈餘9.17億元，累計1-8月稅後盈餘39.63億元。

對此，永豐強調，金管會已經於今年6月19日核准永豐金以現金與股份轉換取得京城銀100%股權，10月1日為股份轉換基準日，正式成為永豐金旗下子公司，並預計於明年第四季完成與永豐銀行的合併。

其次，永豐金證券吸收合併台灣匯立證券已於2025年8月5日獲金管會核准，合併基準日訂於2025年10月20日；永豐表示，隨著未來京城銀與台灣匯立證券的加入，永豐金將於10月開始認列京城銀、匯立證收益，為永豐金控持續深化金融服務布局的重要進展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財