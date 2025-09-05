兆豐金8月獲利年增近3成 年底前有望追平去年表現

兆豐金8月獲利年增近3成。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）公布8月自結獲利，8月雖因股利收入較7月減少10餘億元，單月稅後獲利月減28.81％，但較去年同期仍成長29.88％，累計前8月稅後獲利254.65億元，較去年同期269.16億元年減5.4%，僅剩14.51億元的差距，每股稅後盈餘（EPS）1.72元。兆豐金分析，下半年獲利逐步回穩，有望逐步趕上去年的獲利水準。

上半年因全球金融市場震盪，3、4月台股重挫，使財務操作表現不佳拖累獲利，兆豐金的獲利表現較去年同期相比，一度衰退達3成，但5月起單月獲利持續成長，使得今年以來的累計獲利衰退幅度逐月縮小。8月稅後獲利30.25億元，較7月的42.49億元減少12.24億元，兆豐金分析，主要因8月的股利收入較7月少了10億餘元，但證券及產險維持穩健表現。

子公司兆豐銀行8月稅後淨利23.41億元，月減30%、年增21.2%；累計前8月稅後淨利210.55億元，年減8.6％。兆豐證券受惠於8月股市上漲690點，帶動自營獲利及經紀業務手續費大增，8月稅後淨利4.61億元，年增129.4%，累計前8月稅後淨利16.14億元、年減27％。兆豐產險單月稅後淨利0.79億元、年增54.9%，累計前8月稅後淨利5.55億元，較去年同期大增169.42%。

